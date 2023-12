Solidarität mit Palästinensern und vor allem den Bewohnern des Gazastreifens auf der einen, Solidarität mit Israel und den Opfern der Terrorattacke der Hamas auf der anderen Seite zeigten Demonstranten auch dieses Wochenende in München. Am Samstag versammelten sich laut Polizei etwa 500 Menschen am Königsplatz, um gegen die Angriffe Israels zu protestieren und für die Freiheit der palästinensischen Gebiete einzutreten. Am Tag darauf hatte ein breites Bündnis aus Parteien und Organisationen eingeladen, um sich öffentlich an die Seite Israels zu stellen. Etwa 400 Demonstranten folgten nach Angaben der Polizei dem Aufruf.

Detailansicht öffnen Etwa 400 Demonstranten folgten nach Angaben der Polizei auf dem Odeonsplatz dem Aufruf eines breiten Bündnisses, sich öffentlich an die Seite Israels zu stellen. (Foto: Florian Peljak)

Am Königsplatz rollten die Veranstalter am Samstag zu Beginn ein viele Meter langes Dokument aus, auf dem Name um Name stand. Rednerin Rihm Hamdan vom Verein "Palästina spricht" erklärte, dass all diese Menschen im Gaza-Streifen getötet worden seien, seitdem Israel mit Angriffen auf den Anschlag der palästinensischen Terrororganisation Hamas am 7. Oktober 2023 reagiert. "Das ist nur ein Teil der Ermordeten", rief sie ins Mikrofon. Nach einer Schweigeminute forderte sie wie andere Rednerinnen und Redner ein sofortiges Ende der israelischen Militäraktionen. "Stoppt den Genozid" stand auf Plakaten.

Auch ein Vorfall am Heinrich-Heine-Gymnasium in Neuperlach wurde Thema der Demonstration. Dort hatten Unbekannte "rassistische Schmierereien" an der Fassade hinterlassen, unter anderem "Kill all Palestinians". So steht es in einer offiziellen Erklärung der Schule. Als die Schriftzüge am vergangenen Montag entdeckt worden seien, habe die Schulleitung Strafanzeige gestellt und die Schmierereien entfernen lassen. Eltern, Lehrer und Schüler seien informiert worden, der Vorfall sei zudem pädagogisch aufgearbeitet worden. "Wir verurteilen diesen rassistischen Gewaltaufruf auf das Schärfste", hieß es in der Erklärung.

Rihm Hamdan erhob in ihrer Rede indes schwere Vorwürfe. Der Vorfall hätte "unter den Teppich gekehrt" werden sollen, sagte sie. Die Polizei habe sich mit dem Verweis auf die Strafanzeige der Schule geweigert, eine weitere von palästinensischer Seite aufzunehmen. Dabei habe die Schule die Anzeige nur wegen Sachbeschädigung erstattet. Eine Sprecherin der Polizei bestätigte den Grund für die Anzeige. Der Tatverdacht sei aber um den Tatbestand der Volksverhetzung erweitert worden. Von einer verweigerten Annahme einer Strafanzeige war am Sonntag nichts bekannt.

Um Hetze und Tod ging es am Sonntag auch auf dem Odeonsplatz, allerdings im gegenteiligen Kontext. Auf der Bühne der Demonstration "Solidarität mit Israel - gegen Terror, Hass und Antisemitismus" forderten mehrere Rednerinnen und Redner, Israel bedingungslos beizustehen und auch das jüdische Leben in Deutschland vor jedweder Attacke zu schützen. Was am 7. Oktober passiert sei, dürfe man nicht verdrängen und nicht vergessen, sagte der stellvertretende CSU-Fraktionschef im Stadtrat, Hans Theiss, als Vertreter der Stadt.

Um die Verbundenheit Münchens mit Israel und den jüdischen Mitbürgern zu demonstrieren, werde am Mittwoch Ruvik Danilovich, der Bürgermeister der Partnerstadt Be'er Sheva, digital in die Vollversammlung des Münchner Stadtrats zugeschaltet. Es gelte "noch lauter, noch vehementer" Flagge für Israel zu zeigen. Dieser Forderung schlossen sich als Vertreter der Landespolitik die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Schulze, Bayerns FDP-Chef Martin Hagen und der Antisemitismus-Beauftragte der Staatsregierung, Ludwig Spaenle, an. Eindringlich wiesen sie auf das Schicksal der Hinterbliebenen, der Geiseln und ihrer Angehörigen hin. Wer jetzt "hirnlos Freiheit für Palästina" fordere, "macht sich zum Handlanger der Mörder", sagte Spaenle.