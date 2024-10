Die Rednerinnen und Redner bei der Auftaktkundgebung auf dem Professor-Huber-Platz beklagten das Leid der Menschen in Gaza und Palästina. Eine Rednerin kritisierte Deutschland für dessen Unterstützung von Israel mit Waffenlieferungen. Damit unterstütze Berlin die „ethnische Säuberung des palästinensischen Volkes“, so der Vorwurf. „Es fällt schwer in Worte zu fassen, was wir fühlen“, sagte die emotional aufgewühlte junge Frau im Hinblick auf die Zehntausenden Toten in Gaza. Sie rief die Demonstrierenden auf, im Kampf für Palästina nicht nachzulassen. Zugleich kritisierte sie, dass nicht mehr Studierende in München den Protest für Palästina unterstützten. „Wo seid ihr?“, rief die Rednerin.

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg sei eingeladen worden, so eine andere Rednerin, sei aber verhindert. Es wurde eine Sprachnachricht Thunbergs vorgespielt, die sich seit Monaten für Palästina engagiert und deshalb vor allem in Deutschland sehr umstritten ist. In der kurzen Botschaft dankte Thunberg auf Englisch für das Engagement und rief dazu auf, dabei nicht nachzulassen. Die Protestierenden seien „auf der richtigen Seite der Geschichte“.

(Foto: Catherina Hess)

(Foto: Catherina Hess)

(Foto: Catherina Hess)

Ein weiterer Redner attackierte verbal die auf der gegenüberliegenden Seite der Ludwigstraße stattfindende proisraelische Kundgebung, an der geschätzt mehrere Dutzend Menschen teilnahmen. Dann stimmt er Parolen an, die immer wieder von den Demonstrierenden skandiert wurden: „Ganz München hasst die Polizei“, und: „Zionisten sind Faschisten, Kindermörder und Rassisten.“