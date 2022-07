Ugo Crocamo in seinem H'ugo's am Promenadeplatz.

Von Philipp Crone

Die Weingläser erklären vielleicht schon alles. Ugo Crocamo sitzt an einem Samstagabend um 19.57 Uhr im H'ugo's an Lounge-Tisch eins und nimmt eines in die Hand. Elegant geschliffen, leicht eckig, auffällig. Anders als normale Weingläser. Vor allem aber sind sie: ziemlich groß. Man muss schon ordentlich einschenken, dass es nicht so wirkt, als sei das Glas leer. Und wie Crocamo, 51, seines samt gekühltem Weißwein vor dem Tischfeuer schwenkt, ist das Ugo-Prinzip schon anhand dieses Gegenstandes umrissen: das Geldverdienen mit Genuss, Glitzer und Exklusivität ummanteln.

Den schlanken Mann im dunklen Sakko und Jeans geschickt zu nennen, ist ziemlich untertrieben. Der Italiener begann mit 16 als Spüler im Haus der Kunst, heute macht er Millionenumsätze und plant Eröffnungen in München, Berlin, Hamburg, Kitzbühel oder Köln. Um zu verstehen, warum sein Ansatz so erfolgreich ist und die in der Gastronomie sonst oft scheiternde Marken-Expansion bei Ugo Crocamo offenbar funktioniert, hilft es, einen Abend in seinem Stammhaus zu verbringen. Es ist alles zu sehen. Welche Nische er in dieser Stadt erst geschaffen und dann besetzt hat.

Um kurz nach 20 Uhr sind die Lounges, die Premium-Kategorie, bei der nur ganze Flaschen bestellt werden können, noch leer. Die normalen Tische, Kategorie zwei, füllen sich. Überall stehen Reserviert-Schilder, wie das in München üblich ist. "Am Wochenende ist es schon schwer, einen Tisch zu bekommen", sagt Crocamo mit kräftig italienisch betontem Deutsch.

Den verkaufsfördernden Slang hat er sich bewahrt, seit er herkam. Drei seiner acht Brüder waren schon in Deutschland, einer arbeitete im Hilton, das bei Crocamo "Ilton" heißt. Im Heimatdorf Novi Velia in Kampanien "war neun Monate im Jahr nichts los". Ugo, der Teenager, arbeitete in den Sommerferien in der Autowerkstatt eines Cousins, der ihn feuerte, als er um eine kleine Gehaltsanpassung bat. Also folgte Ugo seinen Brüdern Pino, Dino und Rico nach Deutschland, wollte als Automechaniker zu BMW. Anpacken, bewegen. Wer ein Gastro-Imperium mit 380 Mitarbeitern aufbaut, braucht einen ordentlichen Antrieb. Der erste Rauswurf war wohl einer. Dir zeig ich's. Und wer aus einem Dorf mit gut 2000 Einwohnern kommt, denkt vielleicht auch: Euch zeig ich's.

Sieben Freundinnen gleichzeitig: Den Anbahn-Effekt seiner Restaurants hat er selbst erlebt

Crocamo zieht eine Zigarette aus der XXL-Packung, legt die Ersatzschachtel hinter sich zwischen zwei Magnumflaschen ab. Er braucht jede Menge Zigaretten, für sich und zum Anbieten. Denn eines der gastronomischen Grundprinzipien hat er sehr verinnerlicht: Sei großzügig, dann sind die Gäste noch großzügiger.

Der Start in München war ein stotternder. BMW ist halt keine Dorfwerkstatt, wo man das Auto von vorne bis hinten betreut wie die Pizza vom Teig bis zum Tisch. Crocamo war enttäuscht, dass er nicht wie der Mechaniker arbeiten konnte, den er sich immer vorgestellt hatte. Also spülte er bei Bruder Pino im Bistro im Haus der Kunst, nach zwei Monaten stieg er auf: Buffet. Anpacken, bewegen.

Bald kam Crocamo zum ersten Mal mit dem P1 in Berührung. Er wurde im P1 für ein Wochenende an den Baguette-Stand gebucht. Es war vielleicht der entscheidende Moment seiner Karriere. Am 6. September 1988 kam er mit dem Produkt und der Zielgruppe seiner beruflichen Zukunft in Kontakt. Dass die H'ugo's-Idee so gut funktioniert, liegt auch daran, dass die P1-Idee nicht mehr so übermächtig ist wie damals, vielleicht sogar eher aus dem Blick der Münchner und der auswärtigen Nachtmenschen geraten ist. "Damals machte das P1 um Mitternacht auf und um vier zu, deshalb standen da 600 Leute an der Tür", sagt Crocamo, nippt am Riesenglas und zündet sich eine Zigarette an.

Das P1 hatte den Ruf der härtesten Tür, das Baguette den "der Rettung", wie Stammgäste sich erinnern. Ob mit Mozzarella oder mit Roastbeef, der Premium-Variante. Premium und Abstufung, auch das gehört zum Gastro-Baukasten von Ugo Crocamo. Bevor sich die meisten Gäste bei ihm nach dem Einlass links zu den Normaltischen orientieren, schauen sie rüber zu den Lounges. Und sehen, wie Crocamo fünf junge Frauen, eine mit einem Birthday-Luftballon und alle im kürzesten Flatter-Outfit, an seinen Tisch lotst. H'ugo's, das steht mittlerweile für ein Versprechen, dass jederzeit etwas passieren kann. Auch weil Crocamo etwas beherrscht, was in der Gastronomie ganz besonders wichtig ist: die richtigen Zutaten im richtigen Verhältnis mischen.

An diesem Abend heißt das: Fünf bezaubernde Frauen neben zwei betuchten Männern. Und neben ihm. Das P1-Prinzip im Jahr 2022. Es ist nicht die Frage, ob später im Kühler Champagner steht, sondern wann, welche Marke und wie viele Flaschen davon. Und dann greift ein weiteres Prinzip: das des Wettkampfs. Jeder will an so einem Abend mit einer Trophäe nach Hause gehen. Mit einer Telefonnummer, mit jemandem im Arm, vielleicht sogar im Bett. Oder wenigstens mit bewundernden Blicken für eine gut inszeniert an den Tisch gelieferte Magnum-Flasche. Es geht um Geld. Es geht um Sex. Es geht um Macht. Die H'ugo's-Formel dafür: Pizza, Party, Paarung. So würde Crocamo das aber natürlich nie sagen.

Detailansicht öffnen Glitzer, Gold und große Namen: Wenn es ums Geschäft geht, lässt Ugo Crocamo nur ungern eine Gelegenheit aus, um aufzufallen: Ob bei der Eröffnung einer Pop-up-Bar auf dem Dach des Oberpollinger,... (Foto: Robert Haas)

Detailansicht öffnen ... mit dem Aufstellen eines Gold-to-go-Automaten im Stammhaus H'ugo's am Promenadeplatz ... (Foto: Florian Peljak)

Detailansicht öffnen ... oder bei der Präsentation eines Kochbuchs mit den damaligen FC-Bayern-Stars David Alaba (links) und Franck Ribéry (rechts). (Foto: Stephan Rumpf)

Crocamo sagt stattdessen: "Wir zeigen den Gästen einen schönen Weg, eine gute Zeit zu haben und Geld hier zu lassen." Auch das stimmt zweifellos. Zu ihm kommen Leute, die eine gute Zeit haben, wenn sie sich erfolgreich und besonders fühlen. Ob sie lange angeschaut werden, angesprochen oder sogar zum Champagner eingeladen, wie die vielen jungen Frauen, die darauf nur zu warten scheinen. Oder ob einer vor seinen Freunden zum Helden des Abends wird, weil er die eine am Nebentisch, auf der alle Blicke ruhen, anspricht oder auf der Tanzfläche beeindruckt. Es sind die Mechanismen, die überall im Nachtleben greifen, hier aber auch gerne stark unterstützt von besonderem finanziellen Einsatz.

Auf dem Weg zu Crocamos Diskothek "Tresor" im hinteren Bereich steht ein golden lackierter Automat, an dem man grammweise Goldbarren kaufen kann. Ein Gramm für 77 Euro, 20 Gramm für 1253 Euro. Die große Zeit der Rosenverkäufer ist lange her.

Für den Italiener war es ein weiter Weg bis hierher. Crocamo übernahm 1996 die Gastronomie im P1, es wurden nur noch beste Produkte verwendet, das nächste Ugo-Prinzip. In dieser Zeit kamen auch seine beiden Töchter zur Welt, "auf einmal hatte ich totale Existenzangst und hab noch mehr gearbeitet". Er übernahm das La Famiglia im Tal, dann das Café Grande am Maximiliansplatz. Aber er machte es aus seiner heutigen Sicht falsch. "Ich habe alles so gemacht, wie die Gäste es wollten." Nicht wie er es als Gast gewollt hätte.

Als er 2001 die Räume am Promenadeplatz übernahm, in denen sich an diesem Samstag um halb neun nun erste schlanke Damenarme zum Beat räkeln, hieß der Laden "Bistro Waldheimer", hatte 49 Plätze und lief nicht. Und dann kam auch noch die Krise. "2002 haben Gäste, die sonst vier Gänge und zwei Flaschen Wein bestellt haben, plötzlich nur noch eine Pizza gegessen." Euro-Umstellung. "Ich hatte auf einmal Schulden bei Lieferanten und Gläubigern."

Und was machte Crocamo? Genau, noch mehr arbeiten. "Es hat trotzdem bis 2007 gedauert, bis es wieder lief." Die Fußball-WM und die bei ihm zu sehenden Spiele ließen den Laden aufleben. Da nannte er sein Lokal dann um, in H'ugo's, ein Name wie aus dem So-nicht-Lehrbuch jeder Marketing-Agentur. Etwa so geschäftsfördernd wie Mozart als nächstes Lied an diesem Abend. Aber man konnte schon da sehen, was Crocamo liebt: Dinge ausreizen.

Nächste Zigarette, Schachtel in die Runde reichen, ein Kommando per Whatsapp ins Handy, dann eine halbe Drehung und es tritt auf vor den Frauen und einem Stammgast (Anwalt) an seinem Tisch: Crocamo, der gastgebende Kellner. "Die Damen waren gestern da und haben stundenlang getanzt", sagt Crocamo und grüßt um 20.39 Uhr jede von ihnen mit einer Aufmerksamkeit, die viel Energie fordert, wenn man sie jeder und jedem entgegenbringt. Aber sie lohnt sich. "Wir wollen 70 Prozent Frauen bei uns haben", sagt Crocamo. 70 Prozent, das bedeutet, dass sich Frauen nicht fühlen sollen wie im Schaufenster und Männer noch stärker motiviert sind, auf der Weinkarte die richtige Flasche auszusuchen.

Crocamo hat viele Zahlen parat. Auch, dass er mal sieben Freundinnen gleichzeitig hatte. Er kennt sich mit der persönlichen Ebene und dem gewollten Anbahn-Effekt seiner Restaurants bestens aus. Dass er seit einem Jahr und einem Monat Opa ist, wie viele Plätze, draußen oder drinnen, das H'ugo's zu jeder Zeit seit seiner Eröffnung 2007 hatte.

Ein Selfie mit Prominenten? "Gerne draußen vor dem Lokal warten, aber nicht drinnen."

Nach der ersten Renovierung Ende 2006, "da habe ich mein Erspartes über die Jahre reingesteckt, 800 000 Euro". Dafür hatte er dann 97 Plätze drinnen und 110 draußen, genug Fläche für das, was er dann umsetzte: eigener Name, eigene Idee. "Ich wollte als Gast alles an einem Ort haben und nicht nach dem Nachtisch für den Absacker oder den Tanz den Laden wechseln müssen." Das All-in-one-Prinzip, heute weit verbreitet, etablierte Crocamo am Promenadeplatz. Und hatte natürlich auch noch Glück. Weil er Fußball zeigte und Italiener war. Deshalb kam der Bayern-Stürmer Luca Toni, und es begann die Zeit der symbiotischen Nachtbeziehung zwischen Crocamo und dem FC Bayern, die darin gipfelte, dass "die gesamte Mannschaft nach der offiziellen Meisterfeier neulich noch zu mir kam".

Der in München so wichtige Sehen-Faktor, der das Gesehenwerden bedingt, begann mit Luca Tonis Verpflichtung im Juni 2007. "Luca kommt noch heute immer, wenn er da ist." Luca fragte damals nicht, wie so viele am Anfang: Wo bin ich hier gelandet? Oder: Warum müssen wir jetzt tanzen? Er kannte das Prinzip Fußball-Pizzeria, in der dann eskaliert wird, wenn genug vino geflossen ist, zu Genüge. Crocamo hat das Prinzip nur etwas angepasst auf München und die Münchner Nacht.

Die manifestierte Mischung aus Crocamo und P1 ist Trüffelpizza, die er auch heute noch jedem kredenzt, dem er etwas Gutes tun will. So wie auch an diesem Samstagabend. Der Flaschenservice öffnet gerade Flasche Nummer drei, als Crocamo von sich zu erzählen beginnt. Hart arbeiten und feiern, dieses Bild zeichnet er von sich, und es scheint zumindest nicht ganz falsch zu sein.

Sieben Jahre macht er damals keinen Urlaub, vier Jahre keinen Tag frei. Das zieht sich durch bis heute. An diesem Samstag hatte er den ersten Termin um sieben und hat es bis abends nicht geschafft, einmal hoch in seine Wohnung im fünften Stock zu gehen, um sich umzuziehen. Aber selbstverständlich weiß einer wie Crocamo auch, dass er die Mär vom umtriebigen und nie schlafenden Wirt weitererzählen muss. Einsatz, der sich lohnt, denn in der Zielgruppe der Anmach-Spendablen ist seit jeher auch der FC Bayern sehr geachtet. Denn das ist die nächste Zutat: Prominente. Und so wie das H'ugo's immer noch bekannter wurde, wurden Bayern-Fußballer immer noch gefragter.

Als Luca Toni nach München kam, aß der gerne Pizza und redete Italienisch, unterhielt sich gerne mit Ribéry, so hatte Crocamo die ersten Stammgäste vom FC Bayern, in der heutigen Münchner Promiwährung etwa so wertvoll wie eine Magnum-Flasche Ruinart. Crocamos Bayern-Regel: Die Spieler werden nicht gestört. "Wenn einer kommt, stelle ich immer ein oder zwei Mitarbeiter ab, damit die in Ruhe gelassen werden." Ein Selfie? "Dann kann der- oder diejenige gerne vor dem Lokal warten, aber nicht drinnen." Das schätzen alle A-Promis: keine Angst haben zu müssen, beim Kauen gefilmt zu werden. "Wenn wir sehen, dass jemand Bilder macht, sorgen wir dafür, dass die gelöscht werden."

Es ist einer der wenigen Momente, in denen Crocamo nicht weiterredet. Und das liegt nicht an Verena Kerth, der er kurz zuwinkt. Kerth, Ex-Freundin von Oliver Kahn, die sich einst im P1 kennenlernten, als Kerth da noch arbeitete und Kahn da noch hinging, sitzt in der Nebenlounge, gut sichtbar und den Gästen auch gut bekannt, zumindest deutet die Zweierselfie-Anfragendichte darauf hin. Derweil zücken die fünf Damen in den knappen schwarzen Seiden-Kleidchen am Tisch eins ihren Selfie-Stick, schließlich muss dokumentiert werden, dass man bei Ugo sitzt.

Der Anwalt greift um 22.41 Uhr zur Champagner-Karte, seine bislang vier Gläser Wein tauchen wahrscheinlich alles in einen herrlich wummernden So-schön-gerade-Flow, da stört eine Null mehr oder weniger beim Preis nicht so. Der DJ, der zu Beginn direkt neben Crocamos Tisch das Outdoor-Mischpult bedient, legt "Gimme a man after midnight" auf und geht rein, um den Club vorzuheizen. Die Damen, viele so erschienen, als gingen sie zu einer Hochzeit im Strip-Club, tanzen längst zwischen den Tischen. Dabei geht es im Club noch gar nicht los.

Die Gäste geben pro Abend irgendwas zwischen 15 Euro und 30 000 Euro aus

Crocamo hat das H'ugo's-Prinzip 2014 zum ersten Mal kopiert und das Undosa in Starnberg übernommen. Und weil er wusste, dass in Starnberg die Sehnsucht nach Verschwendung, Luxus und ein wenig Kopfschüttel-Momenten noch größer ist als in München, ließ er Karibik-Sand nach Hamburg verschiffen und mit Lkws an den See fahren. 125 Tonnen.

Auch Starnberg funktionierte, unter anderem weil ein Crocamo-Bruder dort den Laden leitete. Ugo Crocamo, "der kleine Italiener aus dem Dorf", wie er sich nennt, sagte zu sich: "Wenn ich das geschafft habe, schaffe ich das auch." Dabei lächelt er wie in dem Moment, als eine goldene Magnum-Flasche ("Die kostet 5000 Euro!") im Kühler am Nebentisch landet. Crocamo ist ein Spieler, ein Wettkampf-Typ. Immer weiter: 2016 hat er das H'ugo's am Promenadeplatz erweitert, dann das Tambosi am Odeonsplatz übernommen, einen Ableger in Grünwald eröffnet, ist in Frankfurt und Hannover mit seinem Doppel-Apostroph gestartet, gefolgt von Stuttgart, und demnächst eröffnen Kitzbühel und Köln. Außerdem möchte er den Bogenhauser Hof übernehmen.

Der Italiener spielt längst in derselben Gastro-Liga wie seine Vorbilder Michael Käfer oder Rudi Kull. Und die Konkurrenz verbeugt sich mit Lobesgirlanden. "Für mich ist Ugo ein Vorbild", sagt Käfer, "und zwar dafür, wie man mit Fleiß und guten Ideen wahnsinnig viel erreichen kann, und zwar aus dem Nichts." Als er damals im P1 von Käfer angefangen habe, konnte er kaum Deutsch, "und er war immer da, nie krank", sagt Käfer. "Eine irre Lebensleistung." Monatelang habe er damals am Teig für die Pizza gebastelt, sagt der damalige Geschäftsführer Franz Rauch über diesen "begnadeten Gastgeber". Dass Crocamo in der Branche auch mit skeptischem Blick beobachtet wird? Rauch lacht und sagt: "Diesen Neid hat er sich hart erarbeitet." Selbst der ewig krittelnde Charles Schumann findet es "wunderbar", was Crocamo da geschafft habe. Aber er wäre natürlich nicht Schumann, wenn da nicht noch was käme, also sagt er: "Er muss schon auf sich aufpassen", dass es nicht zu viel wird. Sagt Crocamo selbst auch. Wenig Schlaf, viele Termine, das Übliche.

Crocamo lehnt sich zurück und sieht sich um. Die Flaschen sind gut gekühlt, die Körper gut erhitzt. Ende Juli steht die 15-Jahre-Sause an. Der 51-Jährige greift zur nächsten Schachtel Zigaretten, zählt die nächsten Projekte auf. Dieser Mann, der laut Michael Käfer "ein großzügiger und ein bisschen verrückter Entertainer" ist, dessen Gäste pro Abend irgendwas zwischen 15 Euro und 30 000 Euro ausgeben, er kann wohl gar nicht anders. Irgendwie kein Wunder bei einem, bei dem jedes Glas immer höchstens halbleer aussieht.