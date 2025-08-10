Was war das für eine Freude! Raus aus der Provinz, rein ins städtische Nachtleben. Und was hatte man sich alles erwartet. Jedenfalls nicht nur Lernen fürs Studium. Sondern Ausgehen, Tanzen, Feiern, in lauen Sommernächten möglichst lange draußen sitzen zu können, um dann vielleicht in irgendwelchen Szenelokalen die Nacht zum Tag werden lassen.
Streit um Münchens NachtlebenÜber die Sperrstunde wurde jahrelang diskutiert
München wäre gerne eine Metropole, doch wenn es dunkel wird, ist weniger los als in manchem Dorf, so zumindest klagen viele. Die Frage, wie laut das Nachtleben sein darf, bewegt die Stadt schon lange.
Von Astrid Becker und Stephan Handel
