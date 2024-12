Mit reichlich Alkohol und neuer Malle-Party-Bühne feiert die Nachtgalerie ihr 25-jähriges Bestehen. Die Gäste wissen, was sie dort erwartet – und was den Club vom P1 unterscheidet.

Von Sophia Coper

Zwischen einem guten und einem so richtig geilen Abend liege meist nur ein Wodka-Red-Bull-Boot, erzählt ein Gast: „Knallt fantastisch.“ Die Hand in der Hosentasche steht der 20-Jährige mit einem Freund in einer Ecke des Münchner Clubs Nachtgalerie, auch Naga genannt, ihre Blicke schweifen durch die Halle. Auf dem Tisch thront ein Plastikbehälter, umringt von Energydrink-Dosen badet in ihm ein halber Liter Hochprozentiges in Eiswürfeln. Sie müssten sich jetzt erst mal warm trinken, berichtet er und öffnet eine Dose mit einem lauten Zisch: „Aber dann, dann greifen wir an.“