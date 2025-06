Das Nachtflugverbot am Münchner Flughafen sorgt immer wieder für Ärger. Mal ärgern sich Passagiere, weil ihr Flieger nicht mehr landen oder starten darf. Mal, und das nicht selten, ärgern sich Anwohner, weil trotzdem Maschinen starten oder landen und sie sich in ihrer Nachtruhe gestört fühlen. Grundsätzlich sind in München von 0 bis 5 Uhr keine Passagierflüge zugelassen, es sei denn, das bayerische Verkehrsministerium erteilt für begründete Fälle eine Ausnahmegenehmigung.

Dass eine Maschine trotz Ausnahme dennoch nicht landen darf, kann vorkommen, wie sich am vergangenen Montag zeigte. Eine Condor-Maschine war mit Verspätung auf Mallorca gestartet und hatte eine Ausnahme bis 0.30 Uhr erhalten. Doch die halbe Stunde reichte offensichtlich nicht.

Kurz vor der Landung wurde der Airbus zum Flughafen Frankfurt Hahn umgeleitet, wo er um 1.14 Uhr landete. Von dort wurden die Passagiere mit Bussen zum Frankfurter Airport gebracht und von dort morgens nach München geflogen. Laut Berichten des Münchner Merkur und der Bild-Zeitung, die sich auf die Erzählung eines einzelnen Passagiers bezogen, habe die Verspätung in München gerade einmal zehn Sekunden betragen. Ob es wirklich so knapp war, kann das Verkehrsministerium nicht bestätigen.

Der Pilot habe die Ausnahme bis 0.30 Uhr vor dem Start und dann während des Fluges einen weiteren Aufschub beantragt. Letzteres sei aber nur wegen einer Verspätung nicht möglich. Sonst könne jeder auf gut Glück München ansteuern, in der Hoffnung, dass man schon landen dürfe, erklärt ein Sprecher des Ministeriums. Also musste der Airbus wieder abdrehen. Wie oft so etwas vorkommt, war am Mittwoch nicht zu erfahren.

Den Anwohnern ist es wichtig, dass das Nachtflugverbot eingehalten wird. Der Bürgerverein Freising kritisiert, dass Samstagnacht, 31. Mai, nach dem Champions-League-Finale sechs Maschinen nach Mitternacht im Erdinger Moos abhoben, und befürchtet bereits, dass nach dem Bau der geplanten Event-Arena am Airport noch mehr Sondergenehmigungen erteilt werden.

Das Verkehrsministerium teilt dazu mit, dass drei Starts der Emirates, Oman Air und Etihad Airways in der Zeit von 0:12 Uhr bis 0:18 Uhr in keinem Zusammenhang mit dem Champions-League-Finale gestanden hätten. Vielmehr musste ein Teil des Terminals 1 am selben Abend geräumt werden, nachdem ein Passagier unerlaubt in den Sicherheitsbereich gelangt war. Laut Bundespolizei dauerte die Sperrung rund eine Stunde, doch alle Abflüge im Terminal 1 verspäteten sich.

„Zur Vermeidung erheblicher Störungen im Luftverkehr“ habe man eine Ausnahmegenehmigung für diese drei Interkontinentalflüge erteilt, so das Ministerium. Die drei weiteren Starts nach 0 Uhr hätten Flüge von hochrangigen ausländischen Staatsgästen betroffen, für die eine Freistellung des Auswärtigen Amtes vorgelegen habe.

Einen Verstoß gab es in dieser Nacht aber doch: Eine Maschine der Air France landete um 0.37 Uhr ungenehmigt. Gegen den Flugkapitän werde nun wegen einer mutmaßlichen Ordnungswidrigkeit ermittelt. Solche Verstöße kommen laut Verkehrsministerium nur selten vor.