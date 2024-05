Der Bass dröhnt durch den dunklen Saal. Scheinwerferlicht gleitet über die Menge. Hände schießen in die Höhe und wiegen sich zum Rhythmus der Musik. Wer beim Gottesdienst des "International Christian Fellowship" (ICF) in München Orgelmusik und lichtdurchflutete Fenster erwartet, wird enttäuscht. Während den beiden großen Landeskirchen immer mehr Menschen den Rücken kehren, wächst ICF seit seiner Gründung vor mehr als 20 Jahren und kommt gerade bei jungen Menschen an - was auch mit dem Ort zu tun haben könnte, an dem der Gottesdienst jeden Sonntag stattfindet.

Was als überschaubare Zusammenkunft in einer Schwabinger Kneipe begann, ist über die Zeit zu einem wöchentlichen Event geworden. Nach mehreren Standortwechseln - zuerst im Kulturzentrum Giesinger Bahnhof, später im Kino am Sendlinger Tor - ist das ICF inzwischen im Münchner Nachtclub Neuraum an der Arnulfstraße gelandet. Das Ziel des ungewöhnlichen Angebotes: kirchenferne Menschen vom christlichen Glauben überzeugen. Die Kirche muss zu den Leuten kommen, heißt es.

Dass ausgerechnet die ICF in einen Club einlädt, überrascht. Die Freikirche steht für erzkonservative Vorstellungen. Homosexualität wird als "Sünde" bezeichnet, Sex vor der Ehe ist nicht gern gesehen. Für Sprecher Konstantin Fritz ist die moderne Location trotzdem kein Widerspruch. Er sagt: "Kirche kann überall stattfinden. Ich bin fest davon überzeugt, dass es Jesus hier gefällt. Immerhin ist auch er zu den Sündern gegangen." Die Freikirche verstehe den Neuraum als Ort für einen modern gelebten Glauben.

Steckt dahinter eine gezielte Strategie, um junge Menschen zu angeln? Florian Schuppe, Leiter des Fachbereichs Ökumene in der Erzdiözese München, sieht das nicht. Freikirchen wie das ICF würden ganz einfach den Zeitgeist treffen: "Jugendliche und junge Erwachsene haben eigene Ansprüche an Ästhetik, Musik und Sprache. ICF schafft es, an deren Lebenswelt anzudocken. Ebenso wie es auch die Jugendverbände und die diözesane Jugendarbeit in hervorragender Weise tun." Allerdings hätten diese christlichen Gemeinden - anders als Landeskirchen, die alle Generationen gleichermaßen ansprechen sollen - die Freiheit, sich auf eine Zielgruppe zu fokussieren.

Für das Neuraum-Team ist die Freikirche ein Mieter wie jeder andere: "Es gibt immer mal wieder Firmen, die sich für Weihnachtsfeiern oder andere Festlichkeiten einmieten. Aber die Kooperation mit ICF ist mit Abstand die längste", sagt Betriebsleiter Kevin Mironova.

Insgesamt haben - verteilt auf vier Räume und eine Terrasse - bis zu 2500 Menschen Platz. Vor der morgendlichen "Celebration", so nennt ICF seine Gottesdienste, tauscht sich die Kirchengemeinde bei Tee und Kaffee über die vergangene Woche aus. Zum Wandel vom Club zur Kirche sagen die Aufbauhelfer: "Das Böse geht, das Gute kommt." Kirchengründerin Frauke Teichen vergleicht die Verwandlung des Clubs gar mit einer "kleinen Auferstehung".

Detailansicht öffnen Vor dem Gottesdienst wird der Nachtclub gereinigt. (Foto: Leonhard Simon)

Detailansicht öffnen Dann bauen Helferinnen und Helfer die Bühne und die Technik für die "Celebration" auf. (Foto: Leonhard Simon)

Für ICF ist es anstrengend, die komplette Kirche jeden Sonntag aufs Neue aufzubauen. Der Wunsch nach einer festen, größeren Location ist da. Doch die Suche nach einer Alternative war bislang erfolglos. Die Freikirche interpretiert das als ein Wirken Gottes - er halte den Neuraum wohl für den richtigen Ort.

Jeden Sonntag finden hier insgesamt drei Gottesdienste statt. Fast 1800 Gläubige kommen dazu jede Woche in den Club. Wer es nicht persönlich schafft, kann die Messfeier via Livestream zu Hause verfolgen. ICF ist technisch auf dem neuesten Stand. Besucher, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, können sich am Eingang Kopfhörer holen - die Celebration wird in vier Sprachen übersetzt: Englisch, Spanisch, Russisch und Mandarin.

Eltern von Kleinkindern lauschen dem Prediger per Liveschaltung in der Babylounge. Einige Sprösslinge nutzen die silber-glänzenden Stangen des Clubs als Klettergerüst. Auch ein Podcaststudio wird aufgebaut - platzbedingt in der Toilette. Zwischen den Gottesdiensten werden Gesprächsrunden aufgezeichnet, die später auf Youtube hochgeladen werden. Einzelne Videos erzielen bis zu 20 000 Klicks.

Bei der eigentlichen Celebration verschwimmen schließlich die Unterschiede zwischen Kirche und Club: Gedimmtes Licht und eine Nebelmaschine sorgen für mystisches Flair. Im Hintergrund läuft christliche Rapmusik. Vierhundert Gläubige sitzen Schulter an Schulter und blicken auf eine hell erleuchtete Bühne. Mit dem Lied "Alive" erwacht die Kirche zum Leben. Gegen 22:00 Uhr verwandelt sich der Neuraum schließlich wieder in einen Club - bis zum nächsten Sonntag.