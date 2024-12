Es sind die dunkelsten Tage des Jahres. Zur Wintersonnwende am 21. Dezember wird die Sonne in München um 8.01 Uhr aufgehen und acht Stunden, 21 Minuten und vier Sekunden später schon wieder verschwinden. Kürzer ist kein Tag.

In den Tagen bis dahin kommt noch eines hinzu: Der Mond zeigt sich nur spärlich. Erst ab Montag schiebt er sich wieder über den Horizont – in einer zunehmenden Phase. Der nächste Vollmond wird erst am 15. Dezember erreicht.

Das viele Schwarz bildet allerdings auch eine großartige Kulisse. Die Dunkelheit lässt das, was beleuchtet wird, hervortreten. Die Adventszeit war immer schon eine Zeit für Lichterfeste – und in München gibt es davon auffallend viele: das Tollwood auf der Theresienwiese zum Beispiel.

(Foto: Anton Brandl)

Der Drohnen-Blick zeigt, wie unterschiedlich bunt illuminiert die Zeltdächer leuchten, wenn die Winterluft klar ist. Am Horizont hebt sich bei Sonnenuntergang scharfkantig das Alpenpanorama ab.

Wer das Festival betritt, schreitet unter Diskokugeln hindurch, die wie Trauben aneinandergeknüpft sind.

(Foto: Robert Haas)

Von einem hellen Scheinwerfer angestrahlt, lassen sie Lichtpunkte wie Schneeflocken durch die Nacht tanzen.

Ein paar Meter weiter gibt es regelmäßig Feuershows, bei denen Funken in die Nacht geschleudert werden.

(Foto: René Hofmann)

Ein martialisches Spektakel. Am 7. und am 8. Dezember (um 20 Uhr) sowie am 14. (21 Uhr) und am 15. Dezember (19.30 Uhr) soll es noch einmal gesteigert werden: mit einem Tanz auf einer brennenden Slackline.

Früher bereitete die Nacht vielen Menschen oft Angst. Heute gilt sie als Zeit, um Spaß zu suchen.

Die Surfer auf der Eisbachwelle lassen sich vom Verschwinden des natürlichen Lichts nicht stoppen.

(Foto: René Hofmann)

Beim Fußball gelten Flutlichtspiele als besonders atmosphärisch – nicht nur in der Arena.

(Foto: René Hofmann)

Im Werksviertel am Ostbahnhof dreht sich ein Riesenrad, das bei Tag einen besonderen Aus- und bei Nacht einen besonderen Anblick bietet.

(Foto: René Hofmann)

Dass sich die Anmutung ändert, wenn die Umgebung verschwindet, zeigt der Blick auf bekannte Sehenswürdigkeiten. Auf die Bavaria über der Theresienwiese zum Beispiel:

(Foto: René Hofmann)

Oder auf den Friedensengel:

(Foto: René Hofmann)

Die Straßenbeleuchtung galt in der Frühphase der Elektrifizierung als Prestigeobjekt. München war es peinlich, dass es dabei vom – damals noch nicht eingemeindeten – Schwabing abgehängt wurde. Während dort die Lampen bereits elektrisch leuchteten, wurden sie in München noch mit Gas befeuert, weil die Stadtwerke mit einem privaten Betreiber einen langfristigen Vertrag geschlossen hatten. Erst als der auslief, kam auch die Landeshauptstadt auf die Höhe der Zeit.

(Foto: René Hofmann)

Inzwischen kommt der Glanz oft von Leuchtdioden – Halbleitern, die Licht aussenden, wenn Strom hindurchfließt. Die kalte Anmutung der Anfangsjahre haben die LED verloren, sie können auch warmweiß leuchten – so zu bestaunen zum Beispiel in der Innenstadt, wo erstmals zur Weihnachtszeit eine Lichtinstallation als Instagram-Magnet aufgestellt wurde: ein Leucht-Dackel aus mehr als tausend Dioden.

(Foto: Robert Haas)

Kaltweiße Leucht-Schneeflocken wie am Promenadeplatz gibt es dagegen in München schon länger.

(Foto: Robert Haas)

Mehr als 30 Weihnachtsmärkte kann man in München besuchen – und entsprechend viel temporäres Licht gegen all die Dunkelheit. Das ist herausragend. Zumindest behaupten das Forscherinnen und Forscher, die sich im Auftrag eines Online-Matratzenhändlers Nasa-Daten angeschaut haben.

(Foto: Robert Haas)

Die Satellitenbilder der US-amerikanischen Weltraumfahrtbehörde zeigen, welche Orte zur Weihnachtszeit besonders hell erstrahlen. München belegt in diesem Jahr in Europa Platz eins. Vor Minsk (Weißrussland) und Helsinki (Finnland).