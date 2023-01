Eine dichte Schneedecke liegt über dem Englischen Garten - was ein paar Unerschrockene nicht von einem Bad in einem Nebenarm des Eisbachs abhält.

Von Max Fluder

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

München in weiß Schlitten kommen wieder aus den Kellern, im Sechzger-Stadion werden die Linien mit Gebläsen freigelegt - und ein paar Unerschrockene hüpfen ins Wasser. Die Polizei ruft unterdessen dazu auf, das Auto stehen zu lassen. Impressionen aus der verschneiten Stadt.

Strafzettel für Polizei-Chefs Die Chefetage der Beamten reiste zum Polizeigottesdienstes nebst Leberkäs-Empfang in der Münchner Innenstadt an - doch so genau nahm man es offenbar nicht mit den Regeln.

Wenn "Gottes Reich" im Posteingang landet Ein Steuerberater wehrt sich gegen eine unaufgeforderte E-Mail-Werbung der Zeugen Jehovas. Und so muss sich das Münchner Landgericht mit der Frage auseinandersetzen: Darf die Religionsgemeinschaft ungefragt in einem Postfach missionieren? (SZ Plus)

Wer angeblich hinter dem Dieselfahrverbot steckt Verschwörungsideologisch geprägte Demonstranten ziehen auch nach Corona durch München: mit neuem Repertoire - und alten Feindbildern. (SZ Plus)

"Wir alle haben sagenhaftes Glück gehabt" In der Nacht auf Samstag wird die Feuerwehr in Planegg zu einem Mehrfamilienhaus mit mehr als hundert Bewohnern gerufen. Schon beim Eintreffen wird den Einsatzkräften klar: Die Lage ist ernst.

Tram kracht in Mini Cooper Bei einem Wendemanöver übersieht der Autofahrer die von hinten kommende Straßenbahn. Trotz einer Vollbremsung rammt die Tram den Wagen mit Wucht.

