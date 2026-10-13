DER TAG IN MÜNCHEN
1100 Euro für neun Quadratmeter WG-Zimmer? „Schämt euch“ Mehr als 300 Bewerbungen und keine Rückmeldung, Zimmer so klein, dass kaum eine Matratze Platz hat, oder Angebote von einer Nackt-WG: Drei Studienanfänger erzählen, wie schwierig und teuer die Wohnungssuche in München ist. (SZ Plus)
„Ich bin ein lieber Bäcker“: Warum Ludwig Neulinger seinen Vorzeigebetrieb aufgibt Nach 25 Jahren schließt der beliebte Münchner Handwerksbetrieb seine Filialen. Über einen Bäcker, der seinen Mitarbeitern die Kündigung mit Tränen überreicht. (SZ Plus)
Gericht verbietet Fällung von Bäumen – weitere Niederlage für Stadt München Zum dritten Mal innerhalb eines Jahres setzt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof bereits genehmigte Baumfällungen im Eilverfahren aus. Ein größeres Bauvorhaben nahe der Theresienwiese wird aber auch aus einem anderen Grund vorerst gestoppt. (SZ Plus)
Die Domina und ihr „Haussklave“ Eine Sexarbeiterin soll einen langjährigen Kunden aus Habgier erschlagen haben. Im Prozess sagt nun ein Mann aus, der ihr bei den Sessions zur Hand ging. Was geschah vor dem Todesfall? Einblicke in ein Münchner Studio. (SZ Plus)
Immobilieninvestor soll Mieter brutal verprügelt haben Der Angeklagte Marco A. wollte seine Wohnung verkaufen, doch der Mieter weigerte sich. Dann eskaliert die Situation. Nun steht der Investor mit seinem mutmaßlichen Komplizen vor Gericht.
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