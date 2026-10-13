Was Studienanfänger bei ihrer Wohnungssuche in München erleben, warum Ludwig Neulinger nach 25 Jahren seine Bio-Bäckerei aufgibt, weitere Details im Mordprozess gegen eine Münchner Domina und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

1100 Euro für neun Quadratmeter WG-Zimmer? „Schämt euch“ Mehr als 300 Bewerbungen und keine Rückmeldung, Zimmer so klein, dass kaum eine Matratze Platz hat, oder Angebote von einer Nackt-WG: Drei Studienanfänger erzählen, wie schwierig und teuer die Wohnungssuche in München ist. (SZ Plus)

„Ich bin ein lieber Bäcker“: Warum Ludwig Neulinger seinen Vorzeigebetrieb aufgibt Nach 25 Jahren schließt der beliebte Münchner Handwerksbetrieb seine Filialen. Über einen Bäcker, der seinen Mitarbeitern die Kündigung mit Tränen überreicht. (SZ Plus)

Gericht verbietet Fällung von Bäumen – weitere Niederlage für Stadt München Zum dritten Mal innerhalb eines Jahres setzt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof bereits genehmigte Baumfällungen im Eilverfahren aus. Ein größeres Bauvorhaben nahe der Theresienwiese wird aber auch aus einem anderen Grund vorerst gestoppt. (SZ Plus)

Die Domina und ihr „Haussklave“ Eine Sexarbeiterin soll einen langjährigen Kunden aus Habgier erschlagen haben. Im Prozess sagt nun ein Mann aus, der ihr bei den Sessions zur Hand ging. Was geschah vor dem Todesfall? Einblicke in ein Münchner Studio. (SZ Plus)

Immobilieninvestor soll Mieter brutal verprügelt haben Der Angeklagte Marco A. wollte seine Wohnung verkaufen, doch der Mieter weigerte sich. Dann eskaliert die Situation. Nun steht der Investor mit seinem mutmaßlichen Komplizen vor Gericht.

WEITERE NACHRICHTEN

Jubiläumsprogramm: Wie München die lange Geschichte seiner Trambahn feiert

Jugendkonferenz für Klimaschutz: „Es ist ja niemandem geholfen, wenn alle einer Meinung sind“

Abfallentsorgung in München: Die Gelbe Tonne ist unterwegs

Nachruf: Der Bildhauer Nikolaus Gerhart ist gestorben

MÜNCHEN ERLESEN

Celonis : Dieser Münchner Tech-Riese verspricht digitale Unabhängigkeit von US-Konzernen Celonis führt mit seiner Software unter anderem Daten für die Polizei zusammen. Manche sehen das Milliardenunternehmen als europäische Alternative zu Palantir – doch so einfach ist das nicht. SZ Plus Von Catherine Hoffmann ...

Christfluencerin aus München : „Kirche muss besser zeigen, was sie Menschen anbieten kann“ Celine Edinger teilt ihre Einstellung zum christlichen Glauben auf Instagram. Warum die bekennende Feministin mit ihren Selbstinszenierungen polarisiert und trotz Hasskommentaren weitermacht. SZ Plus Von Pauline Storz ...

UNSER KULTURTIPP

Kunst-Event in München : Lange Nacht der Museen: Tipps und Höhepunkte Die Lange Nacht der Münchner Museen lockt mit Illusion, Abenteuer, Nostalgie und KI: Was gibt’s zu sehen? Wo gibt es Tickets? Wie gelangt man am geschicktesten von A bis Z? Der große Überblick. Von Evelyn Vogel ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg