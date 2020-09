Von Max Fluder

Wie ein Knall war es nicht, eher kam die Wiesn-Absage im Frühjahr dieses Jahres schleichend daher: Schon in den Tagen zuvor wurde laut darüber nachgedacht, das Oktoberfest 2020 der Pandemie wegen abzusagen. Eine solche Absage zieht vieles nach sich: Schausteller fürchten um ihre Existenz, genauso Hersteller gewisser Leckereien. Aber eines ist sicher: Wiesn-Bier wird es auch dieses Jahr geben, bei der sogenannten "Wirtshauswiesn" - und sogar Andenken kann man kaufen.

An diesem Montag wurde die Ersatzveranstaltung, bei der 54 Gastronomiebetriebe teilnehmen, vorgestellt. Stattfinden soll sie vom 19. September bis zum 04. Oktober - also genau in dem Zeitraum, in dem Millionen Gäste zum 187. Oktoberfest geströmt wären, gäbe es das neuartige Coronavirus nicht. Mit dabei sind unter anderem das Hofbräuhaus und der Löwenbräukeller, aber auch Betriebe, bei denen man das nicht unbedingt erwarten würde. Eine Liste gibt es hier.

Meine Kollegin Janina Ventker hat sich bei den Wirten über die Veranstaltung erkundigt und gefragt, was diese sich von der "Wirtshauswiesn" erwarten. "Wir wollen kein Remmidemmi", sagt etwa Christian Schottenhamel, denn bei der "WirtshausWiesn" gelten die mittlerweile nur allzu bekannten Corona-Maßnahmen. Einen Wunsch haben die Wirte auch: Die Besucher mögen doch bitte in Tracht erscheinen, ein Hauch Vor-Corona-Normalität. Über eines werden regelmäßige Wiesn-Besucher heuer sicherlich überrascht sein. Ein kleiner Tipp: Es hat mit dem Preis einer Mass zu tun.

DER TAG IN MÜNCHEN

Corona-Warnung noch vor der ersten Stunde Für 160 000 Kinder und Jugendliche in München beginnt an diesem Dienstag die Schule. Zwar ist man auf den Unterricht in Pandemiezeiten mittlerweile besser eingestellt, doch Kritiker haben noch vieles zu bemängeln.

Mehr Busse, weniger U-Bahnen Die Münchner Verkehrsgesellschaft reagiert auf das erhöhte Fahrgastaufkommen zum Start in das neue Schuljahr - und setzt rund 70 zusätzliche Fahrzeuge ein.

Polizei beendet Autorennen auf der Landsberger Straße Mit zeitweise Tempo 100 rasten zwei junge Männer durch die Stadt und drängten sich zwischen anderen Fahrzeugen hindurch. Nun wird geprüft, ob ihre Autos eingezogen werden.

Streit um den schönen Schein Weil sie mehrere Frauen durch ihre Operationen in Lebensgefahr brachten, stehen zwei plastische Chirurgen vor Gericht. Einer operierte unter Vollnarkose, ohne Anästhesisten oder eine Haftpflichtversicherung.

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg