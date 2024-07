Von Jana Jöbstl

Ein Agent Irans streift durch den Münchner Osten Der Spion, womöglich sogar ein Killer, soll in der Stadt Adressen ausgekundschaftet haben. Was die Sicherheitsbehörden dazu sagen – und was nicht (SZ Plus).

12 000 tanzen beim Kocherlball im Englischen Garten Die ersten Gäste kamen noch bei Dunkelheit: Vor dem Chinesischen Turm lassen viele Paare eine alte Münchner Tradition hochleben.

Ein Puzzle mit 1,6 Millionen Teilen Wie wird ein Wiesnzelt aufgebaut? Was passiert, wenn eines nicht rechtzeitig fertig wird? Warum gibt es dort immer noch kein warmes Wasser? Eine neue Führung der Stadt gibt Einblicke in die komplexe Dauerbaustelle.

Gestresst? Diese fünf Übungen können helfen Beim Mental Health Festival im Gasteig HP8 geben Münchner Profis Tipps, wie man am besten mit Druck umgeht – und sich sogar ein wenig vor ihm schützen kann (SZ Plus).

Eislaufen wie die Profis – aber zu Spitzenpreisen Die neue Multifunktionsarena im Olympiapark öffnet schon Anfang August. Privatpersonen und Vereine müssen dann deutlich mehr zahlen als im alten Eissportzentrum. Für manche Familien könnte es das Ende ihres Hobbys bedeuten.

Medizinischer Notfall 20-Jährige stirbt nach Clubbesuch im Werksviertel

Haushaltsstreit in München Stadtteilbibliothek am Harras soll erhalten bleiben

Finch in München Permanente Absturzgefahr in die musikalische Hölle (SZ Plus)

Brücke über Bahngleise Schlaf unter lebensgefährlichen Bedingungen

Uraufführungen am Bayerischen Staatsballett Tanz der einsamen Herzen (SZ Plus)

SZ Plus Notfallmedizin und Hitze : „Als Ärztin sage ich: Das sollte man bei 30 Grad einfach bleiben lassen“ Bundesjugendspiele in der Hitze? Keine gute Idee, sagt eine Notaufnahme-Chefin. Und erklärt, warum manchmal sogar die Tramfahrt gefährlich werden kann. Interview von Johanna Feckl

SZ Plus 25. Internationale Aids-Konferenz : „Einmal infiziert, geht das Virus nicht mehr aus dem Körper raus“ HIV-Infektionen können mittlerweile sehr gut behandelt und durch präventiv wirksame Medikamente sogar verhindert werden. Dennoch sterben weltweit immer noch Tausende Menschen jährlich an Aids. Oft fehlt es an Aufklärung und dem Zugang zu Therapien. Von Nicole Graner

Open-Air-Kino in und um München : Oben ohne heiter weiter Am Königsplatz startet das größte Open-Air-Kino der Stadt, auch in der Hofstatt und im Seebad Starnberg werden in der Ferienzeit Filme unter freiem Himmel gezeigt. Die Veranstalter geben sich optimistisch – verschweigen aber auch nicht ihre Probleme. Von Josef Grübl

