DER TAG IN MÜNCHEN
Kostbares Wasser, ganz billig für Münchens Brauereien Für ihr „Münchner Bier“ dürfen Brauereien jahrtausendealtes, besonders reines Tiefengrundwasser abpumpen. Dabei ist das die eiserne Reserve für Trinkwasser. Doch die Brauereien nutzen es dank der Stadt München auch für Limo – und sogar zum Spülen. (SZ Plus)
„Ich rate dringend davon ab, dass wir in immer mehr Wohnungen Klimaanlagen installieren“ Wenn es heiß ist, wollen viele Menschen die eigenen vier Wände möglichst kühl halten. Im Gespräch erklärt Professor Martin Renner von der Hochschule München, wie das am besten gelingt – und was eigentlich das bessere Konzept wäre. (SZ Plus)
So teuer wird die Kinderbetreuung in München Weil München sparen muss, müssen Eltern für die Kinderbetreuung künftig mehr ausgeben. Wie viel teurer es ab Herbst 2027 wird – und welche weiteren Schritte drohen.
Sie kennen sich nicht – und schreiben in drei Tagen Münchens nächste Hits Emo-Punk trifft Pop, Soul trifft Indie-Rock: Beim ersten Songwriting-Camp Münchens kommen 50 Musikerinnen und Musiker zusammen – und schaffen etwas, das keiner für möglich gehalten hätte. (SZ Plus)
Kostenfalle Badesee Das Parken an vielen Seen in der Region München wird teurer. Dazu kommen zunehmend digitale Parkerfassungssysteme, die auch im Winter abkassieren. Kritiker halten das für überzogen. (SZ Plus)
WEITERE NACHRICHTEN
Lindwurmstraße: 22-Jähriger wird krankenhausreif geschlagen
Münchner Airport: Betrunkener randaliert im Flugzeug
Nymphenburg: Schüler verbreiten Liste mit Gewaltdrohungen
MÜNCHEN ERLESEN
UNSER GASTROTIPP
Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch
Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg