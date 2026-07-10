Ob Münchner Brauereien kostbares Tiefgrundwasser verschwenden, mit welchen Hitzestrategien ein kühler Wohnraum gelingt, wie teuer die Kinderbetreuung in der Stadt wird und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Kostbares Wasser, ganz billig für Münchens Brauereien Für ihr „Münchner Bier“ dürfen Brauereien jahrtausendealtes, besonders reines Tiefengrundwasser abpumpen. Dabei ist das die eiserne Reserve für Trinkwasser. Doch die Brauereien nutzen es dank der Stadt München auch für Limo – und sogar zum Spülen. (SZ Plus)

„Ich rate dringend davon ab, dass wir in immer mehr Wohnungen Klimaanlagen installieren“ Wenn es heiß ist, wollen viele Menschen die eigenen vier Wände möglichst kühl halten. Im Gespräch erklärt Professor Martin Renner von der Hochschule München, wie das am besten gelingt – und was eigentlich das bessere Konzept wäre. (SZ Plus)

So teuer wird die Kinderbetreuung in München Weil München sparen muss, müssen Eltern für die Kinderbetreuung künftig mehr ausgeben. Wie viel teurer es ab Herbst 2027 wird – und welche weiteren Schritte drohen.

Sie kennen sich nicht – und schreiben in drei Tagen Münchens nächste Hits Emo-Punk trifft Pop, Soul trifft Indie-Rock: Beim ersten Songwriting-Camp Münchens kommen 50 Musikerinnen und Musiker zusammen – und schaffen etwas, das keiner für möglich gehalten hätte. (SZ Plus)

Kostenfalle Badesee Das Parken an vielen Seen in der Region München wird teurer. Dazu kommen zunehmend digitale Parkerfassungssysteme, die auch im Winter abkassieren. Kritiker halten das für überzogen. (SZ Plus)

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MÜNCHEN ERLESEN

Ausstellung im Gärtnerplatztheater in München : Wie Künstler im Nationalsozialismus verfolgte Juden retteten Der Schauspieler Hans Söhnker und der Komponist Gottfried von Einem haben jüdischen Menschen unter Lebensgefahr geholfen. Eine Ausstellung in München erzählt von den „Gerechten unter den Völkern“. SZ Plus Von Jutta Czeguhn ...

Deutscher Wetterdienst : Und jetzt zum Wetter Zweimal am Tag heben beim DWD in Oberschleißheim Heliumballons in die Stratosphäre ab, um Wetterdaten zu sammeln. Doch an dem Standort im Norden Münchens geht es um mehr als die Frage, ob der Grillabend ins Wasser fällt. SZ Plus Von Sabine Wejsada ...

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Parse Books : Bücher und Kuchen als Brücke zwischen Kulturen Bei Parse Books im Westend kann man sowohl persische Literatur als auch Geschmäcker entdecken. Und es ist ein Ort, der Menschen erlaubt, zusammenzukommen und sich auszutauschen. Von Anna-Maria Salmen ...

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