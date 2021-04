Von Bernd Kastner

Jetzt wissen es die Münchner Mietaktivisten definitiv: Das bayerische Volksbegehren zum Mietenstopp können sie vergessen. Das ist die Folge des Urteils, mit dem das Bundesverfassungsgericht den Berliner Mietendeckel gekippt hat, denn Mietrecht ist Sache des Bundes, die Länder haben sich herauszuhalten. "Das ist besonders bitter für München", sagt Matthias Weinzierl im SZ-Interview (SZ-Plus). München habe nun mal die höchsten Preise im ganzen Land, und die hiesigen Mieter hätten vom Volksbegehren profitieren sollen. Aktivist Weinzierl ist nicht allzu überrascht von der juristischen Niederlage, denn letztes Jahr hatte der Bayerische Verfassungsgerichtshof das Volksbegehren schon gestoppt. Selbe Begründung: Der Bund ist für das Thema zuständig

Weinzierl und seine Mitstreiter haben deshalb eine bundesweite Kampagne gestartet, selbes Ziel, jetzt eben bundesweit: Ein Stopp von Mieterhöhungen für sechs Jahre. Wie realistisch aber ist es, dafür Mehrheiten zu bekommen, schließlich gibt es keinen bundesweiten Volksentscheid, um Druck auszuüben? Doch, doch, sie seien optimistisch, sagt Weinzierl, es kämen schließlich immer mehr positive Rückmeldungen, auch aus der Politik.

Die mehr als 80 Organisationen, die sich an der Kampagne beteiligen, wollen nun den Bundestagswahlkampf nutzen und die Kandidatinnen und Kandidaten auf ihre Pläne zur Mietenpolitik abklopfen. "Es muss einfach was passieren", sagt Weinzierl. "Wir wollen Bewegung in die Debatte bringen. Es braucht ein solidarisches Miteinander in der Gesellschaft."

München kocht wie nie zuvor Essen gehen - wegen der Pandemie fällt das schon länger aus. Viele aber haben in dieser Zeit ein neues Vergnügen entdeckt: den Spaß an der eigenen Küche. Der erfreut auch die Lebensmittelhändler.

Ab Montag wieder Distanzunterricht in den Schulen Da die Inzidenz am Freitag bei 158,5 liegt, werden Kinder und Jugendliche in der kommenden Woche überwiegend aus der Ferne beschult. Welche Ausnahmen es gibt.

"Eine juristische Aufarbeitung ist zwingend erforderlich" SPD und FDP in Oberschleißheim wollen Bürgermeister Böck (CSU) und dessen Vorgänger nach dem Millionenverlust durch Geldanlagen bei der insolventen Greensill Bank nicht mit einer Entschuldigung davon kommen lassen.

CSU-Zentrale bemalt: Klimaaktivistin droht hohe Strafe Eine Klimaaktivistin malt mit einem abwaschbaren Marker ein Fahrrad auf die Fassade und schreibt dazu das Wort "Verkehrswende". Sie erhält einen Strafbefehl. Doch dagegen wehrt sie sich.

