Von Nadja Tausche

Es war eine eindrucksvolle, eine außergewöhnliche Rede, die Vitali Klitschko per Video vor den Münchner Stadträten gehalten hat. Das Gremium hatte den Bürgermeister von Münchens Partnerstadt Kiew eingeladen, ein Bild von der Lage vor Ort zu zeichnen - was zu einer Sitzung führte, wie es sie in neuerer Vergangenheit nicht gegeben hatte (SZ Plus). "Jeden Morgen, bevor ich aufstehe, bevor ich meine Augen aufmache, denke ich, das ist alles ein Albtraum", meldet sich Klitschko aus dem Kriegsgebiet zu Wort. Dann aber werde ihm klar, dass die vielen toten Zivilisten, die er täglich sehe, Realität seien.

Der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt erzählt von Raketen, die jedes menschliche Leben töten, und von den Nachbarstädten Kiews, die keine Städte mehr seien. Gleich mehrmals bedankt sich Klitschko bei Deutschland für die Unterstützung. Gleichzeitig fordert er aber auch eine klare Haltung, sagt, man könne nicht die Ukraine unterstützen und gleichzeitig mit Russland verbunden sein. Man kämpfe für Deutschland mit, betont der Bürgermeister, und man kämpfe "für Werte, für Prinzipien, die Russland gebrochen hat."

Die Stadträte klatschen im Anschluss an die Ansprache lange. Fraktionsübergreifend versprechen sie weiterhin Solidarität und danken den Helferinnen und Helfern, die sich um die Aufnahme der Geflüchteten kümmern. Oberbürgermeister Dieter Reiter trifft spürbar die Gefühle seiner Kolleginnen und Kollegen, als er die Botschaft nach Kiew sendet, dass er "tief betroffen" von den Schilderungen sei. Gestört wird die Eintracht, als es um die wirtschaftliche Abhängigkeit Münchens von Russland geht. Die Stadt habe "keinerlei wirtschaftliche Beziehungen mit Russland", hatte Oberbürgermeister Reiter in seiner Reaktion auf Klitschkos Rede gesagt - was sich auf Nachfrage zwar nicht als unwahr, aber doch als klar beschönigend herausstellt.

Wie hoch hätten Sie's denn gern? Die Münchnerinnen und Münchner werden wohl bald entscheiden, ob in der Stadt auch Hochhäuser mit mehr als 100 Meter Höhe gebaut werden dürfen. Im Stadtrat zeichnet sich eine deutliche Tendenz ab.

4,6 Millionen Euro fehlen - und keinen interessiert es Im Prozess um den schweren Bandendiebstahl aus Schließfächern bei der Commerzbank werden alle Angeklagten freigesprochen. Das Landgericht kritisiert "desaströse Zustände" beim Geldinstitut.

Die Polizei macht 563 375 Überstunden in einem Jahr 17 Prozent mehr Überstunden als 2020 und "so viele wie nie zuvor": Der SPD-Landtagsabgeordnete Markus Rinderspacher fordert dringend deutlich mehr Beamte in der Landeshauptstadt.

Aus Hearthouse wird Alte Börse Club Die ehemaligen Betreiber des ersten Member-Clubs der Stadt sind im vergangenen Jahr wegen eines Drogenskandals verurteilt worden. Nun übernehmen bekannte Größen der Münchner Gastronomie die Räume der Alten Börse.

