Welche Perspektiven die Präsidentin der Münchner Bundeswehr-Uni auf einen möglichen Krieg und Verteildigung hat, wie es beim TSV 1860 München weitergeht , was Alt-OB Dieter Reiter im Disziplinarverfahren wegen nicht genehmigter FC-Bayern-Tätigkeit droht und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

„Verteidigung ist kein Fun-Thema, es ist bittere Realität“ Steht Krieg in Europa bevor? Wie gehen Soldatinnen und Soldaten mit dieser Ungewissheit um? Wie nimmt man Eltern von Kindern im wehrpflichtigen Alter ihre Sorge? Ein Gespräch mit Eva-Maria Kern, Chefin der Bundeswehr-Uni München, über schwierige Perspektiven und ihre Prepper-Box im eigenen Keller (SZ Plus).

Giesinger Schicksalstage Die Sechziger haben nach dem Zwangsabstieg weder Geld noch Mannschaft. Vieles steht auf der Kippe, aber vieles ist plötzlich denkbar. Über das Ismaik-Trauma und eine seltsame Gelöstheit von Fans, die ihren eigenen Verein in die Pleite treiben wollen (SZ Plus).

Was Alt-OB Dieter Reiter im Disziplinarverfahren wegen nicht genehmigter FC-Bayern-Tätigkeit droht Der ehemalige Münchner Oberbürgermeister könnte gegen das Beamtenrecht verstoßen haben, indem er ohne Genehmigung des Stadtrats eine bezahlte Tätigkeit beim FC Bayern ausgeübt hat.

Rettung in letzter Minute – vorerst Ende Februar wird in der Nymphenburger Straße eine alte Kastanie beinahe gefällt. Ohne Erlaubnis. Der Schaden am Baum ist groß, der zwischen Anwohnern, Stadt und Eigentümer auch.

Die dunkle Sonne im System – so glänzen Linkin Park in München Die Männer der „erfolgreichsten Band des 21. Jahrhunderts“ mühen sich redlich, aber die wahre Lässigkeit strahlt die neue Linkin-Park-Sängerin Emily Armstrong in der Allianz-Arena aus: durch kontrollierten Kontrollverlust (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Sternfahrt: Fahrrad-Demo durch München – auch auf dem Mittleren Ring

Airport-Erschließung: ICE-Halt am Flughafen vorerst nicht möglich

Polizei: Erst Anfang Juni, doch schon Dutzende Diebstähle in Freibädern

Urteil des Münchner Landgerichts: Koks-Koch eines bekannten Sportklubs muss ins Gefängnis

MÜNCHEN ERLESEN

Tipps fürs Vorlesen : „Schon fünf Minuten haben einen großen Effekt“ Warum Vorlesen in der Gruppe genauso wichtig ist wie zu Hause, welchen Kniff alle Kinder lustig finden – und wann es auch für Erwachsene besonders spannend wird. SZ Plus Interview von Johanna Feckl ...

Depressionen : Strampeln gegen das Stigma Peter Kraus ist auf „Mut-Tour“ quer durch Bayern. Das Projekt soll mehr Verständnis für psychische Erkrankungen wecken. Warum seine Gruppe mit Tandems unterwegs ist und was er sich für den Umgang mit Betroffenen wünscht. SZ Plus Von Johanna Feckl ...

UNSER FREIZEITTIPP

LGBTIQ+ : Queeres Sportfestival für München „Team München“ gilt als größter queerer Sportverein Bayerns. Das 12. Sommersportfestival soll Wettkampf und Party, Bewegung und Begegnung vereinen – Motto: Gemeinsam sind wir stärker. Von Thomas Becker ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg