DER TAG IN MÜNCHEN
„Verteidigung ist kein Fun-Thema, es ist bittere Realität“ Steht Krieg in Europa bevor? Wie gehen Soldatinnen und Soldaten mit dieser Ungewissheit um? Wie nimmt man Eltern von Kindern im wehrpflichtigen Alter ihre Sorge? Ein Gespräch mit Eva-Maria Kern, Chefin der Bundeswehr-Uni München, über schwierige Perspektiven und ihre Prepper-Box im eigenen Keller (SZ Plus).
Giesinger Schicksalstage Die Sechziger haben nach dem Zwangsabstieg weder Geld noch Mannschaft. Vieles steht auf der Kippe, aber vieles ist plötzlich denkbar. Über das Ismaik-Trauma und eine seltsame Gelöstheit von Fans, die ihren eigenen Verein in die Pleite treiben wollen (SZ Plus).
Was Alt-OB Dieter Reiter im Disziplinarverfahren wegen nicht genehmigter FC-Bayern-Tätigkeit droht Der ehemalige Münchner Oberbürgermeister könnte gegen das Beamtenrecht verstoßen haben, indem er ohne Genehmigung des Stadtrats eine bezahlte Tätigkeit beim FC Bayern ausgeübt hat.
Rettung in letzter Minute – vorerst Ende Februar wird in der Nymphenburger Straße eine alte Kastanie beinahe gefällt. Ohne Erlaubnis. Der Schaden am Baum ist groß, der zwischen Anwohnern, Stadt und Eigentümer auch.
Die dunkle Sonne im System – so glänzen Linkin Park in München Die Männer der „erfolgreichsten Band des 21. Jahrhunderts“ mühen sich redlich, aber die wahre Lässigkeit strahlt die neue Linkin-Park-Sängerin Emily Armstrong in der Allianz-Arena aus: durch kontrollierten Kontrollverlust (SZ Plus).
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