Von Max Fluder

Es herrscht wieder Aufbruchsstimmung in München, also ganz wortwörtlich. An diesem dritten Wochenende der Sommerferien konnte man sie kaum übersehen: die Familien, Paare, Singles, die sich in vollbepackten Autos auf den Weg machen oder mit ihren Rollkoffern und Reisetaschen an Bahnhöfen und am Flughafen stehen. Wohin es geht? In alle Himmelsrichtungen. Hauptsache, dort ist es schön und/oder dort leben Verwandte.

In den meisten Fällen wird so ein Urlaub wie folgt ablaufen: hinfahren, entspannen, Spaß haben, schlemmen, zurückfahren. Was ist aber, wenn etwas Unvorhergesehenes dazwischenkommt? Ein Unfall? Eine Krankheit? Dann ist man darauf angewiesen, dass man vor Ort Hilfe bekommt oder zurück nach Deutschland transportiert wird. Aber dass einem im Urlaub, dieser ach so sorglosen Zeit, etwas zustoßen könnte, daran denken die meisten Menschen nicht. Das sagt zumindest Susanne Reuter vom ADAC Ambulanz-Service, der Krankenrücktransporte für Versicherte übernimmt.

Der erste Schritt zu einer guten Vorsorge, sagt Reuter meiner Kollegin Ekaterina Kel im Gespräch, sei deshalb, sich mit dem Reiseland auseinanderzusetzen. In Österreich lauern andere Risiken als im brasilianischen Urwald. Das mag jetzt keine überraschende Erkenntnis sein, wichtig ist sie allemal. Was Reuter Reisenden noch rät, weshalb die meisten Fälle gar nichts mit Extrem-Sportarten und exotischen Tieren zu tun haben und warum die Behandlungskosten auch innerhalb der EU schnell sehr hoch werden können, lesen Sie im ganzen Interview (SZ Plus).

DER TAG IN MÜNCHEN

Was vom grünen Traum des "Westend Kiez" übrig ist Das Pilotprojekt, einen klimagerechten Aufenthaltsraum zu etablieren, schrumpft maximal zusammen. Wegen einer sperrigen Großbaustelle mussten die Initiatoren eilig umplanen.

Klimaaktivisten fordern Platz für Protest Während der IAA wollen Hunderte Menschen auf der Theresienwiese ein Camp aufschlagen - doch die Stadt befürchtet, es könne dort zu eng werden.

Diebe klauen Tresor mit 20 000 Euro aus Biergarten Inselmühle Zwei unbekannte Männer sind mitten in der Nacht eingebrochen und haben das Schloss am Schankhaus geknackt.

Die Postfiliale muss weichen - für eine einzige Wohnung Nach 100 Jahren macht der Schalter in der Bergmannstraße zu, künftig werden dort weder Päckchen aufgegeben, Geld abgehoben noch Briefmarken geklebt. Lokalpolitiker hätten sich eine andere Nutzung gewünscht.

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg