Von Philipp Crone

Der Kontrast könnte nicht größer sein an diesem Tag in München. Auf der einen Seite die vielen, die Wärme und Sonne genießen, auf der anderen Seite die Wenigeren, die Angst um Leib und Leben ihrer Angehörigen haben.

Das Hupen ist am ersten Kriegstag vielleicht eine gute akustische Annäherung, um das Gefühl in der Stadt zu beschreiben. Zunächst sind da die hupenden Autos bei der Demonstration an der Staatskanzlei. Denn die Menschen mit den blau-gelben Flaggen stehen auf der einen Seite des Franz-Josef-Strauß-Rings und schauen auf den Sitz des Bayerischen Ministerpräsidenten. Dazwischen fahren Pkw und hupen, es ist ein unterstützendes Hupen, viele bremsen, winken, ballen die Faust. In regelmäßigen Abständen fährt ein Wagen mit blaugelb bemaltem Anhänger und der Aufschrift "Ukraine Waffen her" vorbei und wird bejubelt. Doch wenn es sich staut, weil jemand wieder in seinem Auto bremst und winkt, dann hupen eben auch diejenigen genervt und drängelnd, die schnell irgendwo hin wollen. Alltag und Ausnahmezustand im gleichen Ton.

Am Abend ist es dann noch extremer, als die Polizei den Europaplatz weiträumig sperrt. Auf der Prinzregentenstraße staut es sich noch mehr als sonst um 17.30 Uhr, und die Heimfahrer an der Isar kommen auch nicht voran. Hup-Konzert wäre der völlig falsche Begriff. Eher ein Hup-Ausbruch. Unten sind die Münchner schon wütend, während oben die Demonstranten noch ganz benommen wirken. Aber der Zorn, er kommt dann doch auch noch an diesem Abend (SZ Plus). Gesang und Geschrei, Schilder und Schockstarre, Tränen und Trotz bei den Hunderten verzweifelten Münchner Ukrainern, und dazu dieser so trügerische sonnenwarme Frühlingstag mit Tausenden Flaneuren und Café-Sitzern. Allen ist aber eines gemeinsam: dass wohl noch niemandem die Bedeutung dieses 24. Februar 2022 auch nur annähernd klar ist.

Stadt bereitet sich auf Tausende Geflüchtete vor Oberbürgermeister Reiter hat deswegen am Freitag den Krisenstab der Stadt einberufen. Nun werden Unterkünfte gesucht - im Extremfall könnte eine Lösung aus dem Flüchtlingsherbst 2015 zum Einsatz kommen.

Koksskandal in München: Polizist muss für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis Dass Fritz F. nicht nur Kokain konsumiert, sondern auch Dienstgeheimnisse verraten hat, sieht das Gericht als erwiesen an. Der 28-jährige Angeklagte bricht nach dem Urteil in Tränen aus. (SZ Plus)

Großbrand auf der Galopprennbahn In einem Dachstuhl auf einer geschlossenen Tribüne ist das Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

Pläne für "Schützenliesl"-Zelt auf dem Oktoberfest scheitern Die Stiftl GmbH wollte auf der Oiden Wiesn ein Zelt unter dem Namen eröffnen. Warum daraus nun nichts wird - und wer das hübsche Münchner Biermadl war.

