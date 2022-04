Von Sebastian Krass

Vielleicht kennen Sie das auch: Man läuft durch die Stadt, kommt immer wieder einmal an denselben Nobel-Wohnanlagen oder Villen vorbei und wundert sich, dass in manchen von ihnen so wenig Leben zu sein scheint. Kein brennendes Licht, heruntergelassene Rollläden. Da liegt die Frage nahe: Wer sind die Menschen, denen diese Immobilien gehören? Was bezwecken sie damit? Und woher kommen sie?

Immer wieder ist zu hören oder zu lesen, dass angeblich reiche Menschen aus Russlands Geld in Münchner Häusern anlegen. Seit dem Überfall Russland auf die Ukraine haben wir in der München-Redaktion uns gefragt, ob es in der Stadt Immobilien gibt, die Oligarchen gehören, gegen die inzwischen Sanktionen verhängt wurden. Solche Fälle haben wir bisher nicht gefunden.

Aber mein Kollege Klaus Ott und ich sind auf zwei Villen, eine in Haidhausen und eine in Nymphenburg, gestoßen, die offenbar seit vielen Jahren kaum oder sogar gar nicht genutzt werden und die Menschen aus Russland gehören oder gehört haben - bei der Villa in Haidhausen sind die Eigentumsverhältnisse nämlich unklar. In dieser Geschichte (SZ Plus) schildern wir unsere Spurensuche und gehen auch darauf ein, warum die Stadt sich so schwer tut, gegen Leerstand in solchen Immobilien vorzugehen.

DER TAG IN MÜNCHEN

Spannungen im Ankunftszentrum Etwa 2300 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine leben derzeit in zwei Messehallen. Die Stadt will die Versorgung der Menschen verbessern und investiert 84 Millionen Euro.

Schwabinger halten am Tunnel durch den Englischen Garten fest Der Stadtrat hat der Trasse unter dem Englischen Garten eine Absage erteilt. Die Initiatoren und Lokalpolitiker fühlen sich übergangen - und wollen nicht aufgeben.

Weg frei für Event-Arena Ein Investor plant eine Konzert- und Kongresshalle für bis zu 20 000 Besucher am Münchner Flughafen. Nun hat der Freisinger Stadtrat zugestimmt, ins Planungsverfahren für das hoch umstrittene Großprojekt einzusteigen.

Der Bergbus fährt wieder Schätzungsweise 1200 Autofahrten wurden im vergangenen Jahr durch das Angebot gespart. Nun soll es weitergeführt werden, womöglich sogar dauerhaft.

Starke Einschränkungen bei der S-Bahn An den Osterfeiertagen wirbeln Bauarbeiten den Fahrplan heftig durcheinander - ein Überblick.

Neues Kommissariat soll Kinderpornographie bekämpfen Als Reaktion auf die Zunahme der Delikte befasst sich die Kripo künftig intensiver mit sexualisierter Gewalt gegen Minderjährige. Zuständig ist ein eigenes Kommissariat, das K 17.

Tatverdächtiger nach Fund von Frauenleiche gefasst Die Ermittler gehen davon aus, dass ein 26-Jähriger seine Lebensgefährtin, mit der er in Ungarn lebte, umgebracht und in einem Wald in Berg am Starnberger See verscharrt hat.

Experiment geht schief: Chemielehrer schwer verletzt Im Luitpold-Gymnasium soll im Unterricht aus noch ungeklärter Ursache ein Glaskolben explodiert sein. Auch zwei Schüler wurden von den Scherben getroffen.

Die Umwelt schützen? Kinderleicht! Der Abfallwirtschaftsbetrieb führt die neue Marke "AWM Kids" ein. Kinder lernen dabei, Müll zu trennen und zu vermeiden - und warum das wichtig ist.

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER KULTURTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg