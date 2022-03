Von Michael Zirnstein

Was können Künstler schon für die Ukraine tun? Eine Menge. Am Sonntag war ich zum Beispiel in der Villa Stuck, die wie andere Museen bei freiem Eintritt Spenden für die Ukraine sammelte. Im beschaulichen Garten spielte die Hochzeitskapelle, das ist eine wunderbare Rumpel-Kapelle mit den Acher-Brüdern von der Band The Notwist. Ihre Instrumentalstücke öffneten nicht nur die Herzen der bunt gemischten Zuschauerschar, sondern auch deren Portemonnaies. So landeten am Ende des Tages 3690 Euro für Ärzte ohne Grenzen in der Plexiglasbox. Die Band ist davon so motiviert, dass sie am Freitag um 15 Uhr gleich wieder spielen will, und zwar an der Isar bei der Weideninsel, "mit Sonne", versprechen die Musiker.

Sie sind bei weitem nicht die Einzigen, die es drängt, etwas zu tun. Bei der Vernissage von "Wohnwelten" des Künstlers Tobias Strunz im Hotel Mandarin Oriental kamen 15 000 Euro für die Münchner Flüchtlingshilfe zusammen, beim Friedenskonzert von Anne-Sophie Mutter mit den drei großen Münchner Orchestern 333 000 Euro für ukrainische Kinder und ihre Familien. Und es geht weiter, das Duo Schmidbauer & Kälberer gibt am Samstag zusammen mit dem Kirchenchor ein Friedenskonzert in St. Maximilian.

Das hilft. Auch den Spendern. Da hat man wenigstens das Gefühl, etwas getan zu haben. Aber was weiß ich schon vom Krieg? Nichts, deswegen zoomte ich einen an, der aus eigener Erfahrung berichten konnte. James Blunt, heute ein Popstar mit zig Millionen verkauften Platten, war viele Jahre seines Lebens Soldat. Er diente freiwillig für die Nato-Truppen im Kosovo-Krieg. Die Legende geht so, dass er seine Gitarre an seinen Panzer geschnallt hatte. Das klingt romantisch, war aber lebensgefährlich. Einmal stand er als Kommandant einer Panzertruppe zusammen mit 30 000 Soldaten, wie man so sagt, Aug' in Aug' mit dem Feind, in dem Fall 200 Russen, die den Flughafen von Pristina besetzt hatten. Der Befehl: "Überwältigen." Blunt widersetzte sich der Order. In den britischen Medien hieß es, der Sänger habe damit den Dritten Weltkrieg verhindert. Dass das nur ein kleines bisschen stimmt, erzählte er mir im Interview (SZ Plus). Und auch, dass es wenig helfe, auf zwei kämpfende Menschen einzusingen. "Dann musst du tatsächlich so tapfer sein, dich zwischen sie zu stellen und den Kampf zu stoppen." Mag sein, aber bin ich mutig genug? Da spende ich erst mal lieber.

