Münchner Ermittler jagen Feuerteufel Immer wieder brennen Autos, Baumaschinen und Handymasten in der Stadt und im Umland. Bisher gibt es rund 30 Fälle, circa 20 Millionen Euro Schaden wurde verursacht. Die Polizei vermutet politischen Extremismus. (SZ Plus)

Der Unterricht ist aus - und die Not beginnt Grundschulkinder haben von 2026 an einen Anspruch darauf, auch nachmittags betreut zu werden. Doch schon jetzt finden viele Eltern keinen Platz und viele Einrichtungen kein Personal. Wie also soll das klappen? (SZ Plus)

Münchens erster Insta-optimierter Club Angelo Mattina hat seine neue Diskothek "Bossy" für die digitale Welt optimiert. Ein Gespräch über Foto-Ecken, den Wandel im Nachtleben und das Inszenieren von Bottle-Shows. (SZ Plus)

Alles zur Europawahl aus Münchner Sicht Am 9. Juni wird das neue Europäische Parlament gewählt. Wer wählen darf, welche Kandidaten Chancen haben und weitere Antworten auf wichtige Fragen im Überblick.

"Die Automobilindustrie regiert in München" Weil die grün-rote Mehrheit im Stadtrat das Budget für eine städtische Veranstaltung und ein Verkehrswende-Projekt während der IAA streicht, üben Umweltschützer scharfe Kritik. Doch die Rathaus-Koalition will das Geld lieber anders ausgeben.

"Pferd international": Kutsche mit elf Menschen fällt um - Kutscher bricht sich Bein

Dutzende Infektionen: Magen-Darm-Virus grassiert unter Frühlingsfest-Besuchern

Unter Drogen am Steuer: 19-Jähriger baut Unfall im Lachgas-Rausch

Mehrere Beinaheunfälle: Autofahrer droht mit Messer und rast durch München

Vor der Münchner Synagoge: Zwei Männer greifen Polizisten an

Mittlerer Ring: Polizei stoppt Verkehr für Gänsefamilie

SZ Plus Olympiaturm München : Eine letzte Fahrt nach oben Die Aussicht vom Olympiaturm ist immer anders, aber immer imposant. Doch Ende Mai schließt das Wahrzeichen Münchens für zwei Jahre. Also noch ein letztes Mal hoch - aber nicht im Besucheraufzug. Von Lisa Sonnabend und Alessandra Schellnegger

SZ-Podcast "München persönlich" : Dieser Influencerin folgen fast eine Million Menschen Annika "Annikazion" Gerhard verdient ihr Geld mit Videos auf Tiktok, Youtube und Instagram. Wie viel Arbeit steckt dahinter? Und was macht sie, wenn sich als damit kein Geld mehr verdienen lässt? Von Jana Jöbstl

Luffy Pancake : Ein Traum von einem Pfannkuchen Jeder Pfannkuchen im Luffy Pancake im Glockenbachviertel gleicht einem Wölkchen aus Teig - Eiweiß und der gemächlichen Zubereitung sei Dank. Mit Sahne und Obst wird daraus ein süßer Start in den Tag. Von Verena Wolff

