25 000 Münchnerinnen und Münchner feiern 150 Jahre Trambahn, erstes Nest der Asiatischen Hornisse in München entdeckt und Polizei mit Großaufgebot bei Stadtderby in Giesing im Einsatz und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

Warum hat niemand diese Erzieherin gestoppt? Ihre Taten geschahen nicht im Verborgenen: Mehrere Personen wussten, was in einer Münchner Kita passierte, dass eine Erzieherin Kindern gegenüber gewalttätig wurde. Mehr als ein Jahr lang. Über das Versagen der anderen. (SZ Plus)

Löwen-Fans werfen Böller auf Beamte Wenn der TSV 1860 die Amateure des FC Bayern empfängt, hoffen die Verantwortlichen auf einen sportlichen Nachmittag in München ohne Gewalt. Doch sechs Polizisten erleiden ein Knalltrauma.

Rollwagerladmiräle und Ritzenreinigung Die Verkehrsbetriebe feiern das Trambahnjubiläum mit einem historischen Fahrzeugkorso – und rund 25 000 Münchnerinnen und Münchner säumen ihn, als wär's die Tour de France.

Erstes Nest der Asiatischen Hornisse in Oberbayern entdeckt – mitten in München Sie fressen Honigbienen und andere Insekten - und breiten sich vermehrt in Europa aus. Nun ist ein Nest in München nahe der Theresienwiese entdeckt worden.

Wenn Zwergdackel Frieda das Feld von hinten aufrollt In der Motorworld sind die Dackel los: Ein Insta-Star namens Carlos checkt die Strecke, auf der die Hunde um die Wette rennen. Und wenn was schiefgeht unterwegs? Bleibt immer noch der Dackelblick.

Geht das jetzt schon wieder los? Beim Saison-Auftakt im Münchner Olympiapark lassen die deutschen Biathleten erahnen, dass sie mit der Elite mithalten können. Die weniger gute Nachricht: Der olympische Fluch der vierten Plätze hält scheinbar an.

WEITERE NACHRICHTEN

Hazel Brugger im Circus Krone Über Schildkröten und kuriose Begegnungen mit Angela Merkel (SZ Plus)

Münchner Freiheit Mann fällt ins Gleis und wird von U-Bahn erfasst

Lange Nacht der Münchner Museen Volldampf-Lok und Wohn-Ufo

Schwabing Diebe fahren Leihauto in Garagenwand

MÜNCHEN ERLESEN

Gen Z und Vorurteile : „Nimm die Piercings besser raus“ Zu auffällig, zu weiblich, zu queer: Junge Menschen werden noch immer nach ihrem Auftreten beurteilt, nicht nach dem, was sie können. Drei persönliche Geschichten über Klischees. SZ Plus Von Nicole Salowa ...

Freundschaft über Generationen : Was machen 35 Jahre Altersunterschied mit einer Freundschaft? Bea ist 21, Maria 56. Kennengelernt haben sie sich im Studium, heute sind sie eng befreundet. Über eine ungewöhnliche Beziehung, die sich nicht in Generationen, Lebensphasen oder Popkulturreferenzen vermessen lässt. SZ Plus Von Hannah Hübner ...

UNSER GASTROTIPP

Café Schauburg Labor : Das Theater-Café zum Innehalten und Aufdrehen Im Café Schauburg Labor in Ramersdorf gibt es kostenlos Wasser, Tee und Wlan – und keinen Konsumzwang. Wer möchte, kann trotzdem Kaffee trinken, Kuchen essen oder bei einem Workshop mitmachen. Von Pauline Storz ...

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