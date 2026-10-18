DER TAG IN MÜNCHEN
Warum hat niemand diese Erzieherin gestoppt? Ihre Taten geschahen nicht im Verborgenen: Mehrere Personen wussten, was in einer Münchner Kita passierte, dass eine Erzieherin Kindern gegenüber gewalttätig wurde. Mehr als ein Jahr lang. Über das Versagen der anderen. (SZ Plus)
Löwen-Fans werfen Böller auf Beamte Wenn der TSV 1860 die Amateure des FC Bayern empfängt, hoffen die Verantwortlichen auf einen sportlichen Nachmittag in München ohne Gewalt. Doch sechs Polizisten erleiden ein Knalltrauma.
Rollwagerladmiräle und Ritzenreinigung Die Verkehrsbetriebe feiern das Trambahnjubiläum mit einem historischen Fahrzeugkorso – und rund 25 000 Münchnerinnen und Münchner säumen ihn, als wär's die Tour de France.
Erstes Nest der Asiatischen Hornisse in Oberbayern entdeckt – mitten in München Sie fressen Honigbienen und andere Insekten - und breiten sich vermehrt in Europa aus. Nun ist ein Nest in München nahe der Theresienwiese entdeckt worden.
Wenn Zwergdackel Frieda das Feld von hinten aufrollt In der Motorworld sind die Dackel los: Ein Insta-Star namens Carlos checkt die Strecke, auf der die Hunde um die Wette rennen. Und wenn was schiefgeht unterwegs? Bleibt immer noch der Dackelblick.
Geht das jetzt schon wieder los? Beim Saison-Auftakt im Münchner Olympiapark lassen die deutschen Biathleten erahnen, dass sie mit der Elite mithalten können. Die weniger gute Nachricht: Der olympische Fluch der vierten Plätze hält scheinbar an.
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