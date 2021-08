Von Max Fluder

Wenn man in diesem Sommer über den Tierpark schreibt, dann kommt man um das Thema Corona nicht herum. In der Zeit, in der Hellabrunn für die Öffentlichkeit nicht zugänglich war, im Spätherbst und im Winter also, merkten selbst manche Tiere, dass etwas anders war. Und der Zoo geriet in eine schwierige wirtschaftliche Lage: Er hatte kaum noch Einnahmen.

An so manchem Zukunftsprojekt wurde gerüttelt. Für eine kurze Zeit stand sogar der Fortbestand Hellabrunns infrage. Man stelle sich das mal vor: eine Stadt wie München, ganz ohne Zoo. Ohne Löwen und Pinselohrschweine, ohne Elefanten und Schneeeulen. So kam es natürlich nicht, denn mittlerweile gehört Hellabrunn zu München wie Englischer Garten und Hackerbrücke. Und ganz praktisch: Die Stadt ist Hauptanteilseignerin an der Tierpark AG und ließ den eigenen Betrieb nicht pleitegehen.

Dass es so gekommen ist, dass "uns die Landeshauptstadt auch in schlechten Zeiten beiseite steht", sei keine Selbstverständlichkeit, sagt Tierpark-Chef Rasem Baban. Mein Kollege Thomas Anlauf hat Baban getroffen und mit ihm eine Runde durch den Tierpark gedreht. Vorbei an Otto, dem Elefanten-Jungen, und an Max und Benny, den beiden Löwen, die kommenden Sommer in ein größeres Gehege umziehen sollen. Was gerade in Hellabrunn los ist und welche Themen den Tierpark-Chef umtreiben, lesen Sie hier.

DER TAG IN MÜNCHEN

"Es gibt keine guten Gründe gegen die Impfung" In München steuert ein Impfbus zentrale Orte an, um mehr Menschen zur Impfung zu motivieren. Ein Gespräch mit dem Arzt Klaus-Detlev Jost über Impfgegner, ablaufende Dosen und die Frage, was man noch tun könnte, um die Impfquote zu erhöhen. (SZ Plus)

Flammen auf 350 Metern Länge Bei einer Kies-Firma aus Gräfelfing brennt ein Förderband, das sich durchs Gelände zieht. Handelt es sich wieder um einen Anschlag? Das Unternehmen baut auch im umkämpften Forst Kasten Kies ab.

Kommt ins Steuerparadies! Ausgerechnet auf muenchen.de wirbt ein Büroanbieter für den Umzug nach Grünwald - und lockt mit der Gewerbesteuer, die "wesentlich geringer" als in München ist. Der Oberbürgermeister reagiert zerknirscht.

Schuhbeck meldet auch für Gewürzhandel Insolvenz an Damit ist nach den Restaurants und dem Partyservice ein weiterer Betrieb des Promi-Kochs zahlungsunfähig. Laut Insolvenzverwalter laufen bereits Gespräche mit potenziellen Investoren.

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg