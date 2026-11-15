Erst Direktflugverbindung von München nach Damaskus seit 15 Jahren, Football-Fans übernehmen Münchens Wirtshäuser und die Fußball-Arena, neues Hospiz-Haus entsteht in Obergiesing und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

„Jetzt traue ich mich zurück“ Nach 15 Jahren hat München die Direktflugverbindung nach Damaskus wieder aufgenommen. Für viele Syrer entstehen so bisher ungeahnte Möglichkeiten. Über die ersten Fluggäste der Linie RB289 und ihre Geschichten. (SZ Plus)

Football-Fans übernehmen Münchens Wirtshäuser und die Fußball-Arena Blaue Löwen-Dirndl, selbst komponierte Lieder vor dem Stadion, Gronk-Trikots und Neil Diamond in Bierzelt-Lautstärke: Der NFL-Besuch hat München fest im Griff.

Neues Hospiz-Haus für 26,6 Millionen Euro entsteht in Obergiesing Nicht versteckt, sondern mitten in der Stadt: An der Weinbauernstraße baut der Verein Dasein ein Hospiz, das offen für alle sein soll. Über einen Ort für den Abschied aus dem Leben. (SZ Plus)

Die schönsten Münchner Weihnachtsmärkte Bummeln mit Botschaft, Travestieshows in Pink und Ritter am Wittelsbacherplatz: Mit Beginn der Adventszeit öffnen die Christkindlmärkte. Eine Auswahl der schönsten in München.

WEITERE NACHRICHTEN

Wohnungseinbrüche Prävention gegen Einbrecher – Polizei kontrolliert 910 Menschen

Artenschutzprojekt Wie der Lußsee dem Perlfisch beim Überleben helfen soll

Brand im Münchner Osten Mehrfamilienhaus nach Feuer unbewohnbar

MÜNCHEN ERLESEN

SZ-Serie „Insight Flughafen“ : Auch Hunde brauchen Einreisedokumente Am Flughafen München untersuchen Grenzveterinäre wie Henrik Tandler einreisende Tiere und tierische Produkte. Die Kontrollen sollen verhindern, dass Seuchen ins Land kommen. Ein Besuch in der Grenzkontrollstelle. SZ Plus Von Anna-Maria Salmen ...

Freundschaft : „Weil es dich gibt, ist alles nicht mehr so schlimm“ Briefe schreiben ist nicht mehr so sehr in Mode. Dabei gibt es kaum eine bessere Möglichkeit, jemandem zu sagen, was er einem bedeutet. Deshalb: Neunmal ein Dankeschön. Einfach so. Weil es guttut. SZ Plus Von SZ-Autorinnen und SZ-Autoren ...

UNSER KULTURTIPP

Ausstellung in Freising : Gerettet aus Trümmern: Kunstschätze aus dem Erdbebengebiet Beim Erdbeben vor zehn Jahren in Italien gab es viele Tote, Dörfer wurden verwüstet, auch viele Kirchen. Das Freisinger Diözesanmuseum zeigt gerettete Kunstwerke, es erinnert an die Tragödie – und die tröstende Funktion von Kunst. SZ Plus Von Reinhard J. Brembeck ...

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