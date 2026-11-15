DER TAG IN MÜNCHEN
„Jetzt traue ich mich zurück“ Nach 15 Jahren hat München die Direktflugverbindung nach Damaskus wieder aufgenommen. Für viele Syrer entstehen so bisher ungeahnte Möglichkeiten. Über die ersten Fluggäste der Linie RB289 und ihre Geschichten. (SZ Plus)
Football-Fans übernehmen Münchens Wirtshäuser und die Fußball-Arena Blaue Löwen-Dirndl, selbst komponierte Lieder vor dem Stadion, Gronk-Trikots und Neil Diamond in Bierzelt-Lautstärke: Der NFL-Besuch hat München fest im Griff.
Neues Hospiz-Haus für 26,6 Millionen Euro entsteht in Obergiesing Nicht versteckt, sondern mitten in der Stadt: An der Weinbauernstraße baut der Verein Dasein ein Hospiz, das offen für alle sein soll. Über einen Ort für den Abschied aus dem Leben. (SZ Plus)
Die schönsten Münchner Weihnachtsmärkte Bummeln mit Botschaft, Travestieshows in Pink und Ritter am Wittelsbacherplatz: Mit Beginn der Adventszeit öffnen die Christkindlmärkte. Eine Auswahl der schönsten in München.
WEITERE NACHRICHTEN
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