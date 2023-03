Von Max Fluder

DER TAG IN MÜNCHEN

Greta Thunbergs Kampf gegen die Münchner Stadtwerke Die schwedische Klimaaktivistin protestiert in Oslo gegen einen Windpark an der Küste Norwegens, an dem die SWM beteiligt sind. Das indigene Volk der Samen fühlt sich in seinen Rechten verletzt: Rentier-Haltung unter Windrädern sei unmöglich. (SZ Plus)

Warnstreik-Welle legt München lahm Leere U-Bahnhöfe, volle Mülltonnen und abgesagte Operationen: Am Donnerstag und Freitag will die Gewerkschaft den Nahverkehr und den Abfallwirtschaftsbetrieb bestreiken. Azubis in den Kitas und Mitarbeiter der Kliniken legten schon am Mittwoch die Arbeit nieder.

Anklage wegen Corona-Schwindel in Millionenhöhe Mit fingierten Rechnungen und anderen Tricks sollen insgesamt sechs Verdächtige versucht haben, sich an staatlichen Not-Hilfen zu bereichern - bis ihnen die Münchner Staatsanwaltschaft offenbar auf die Schliche gekommen ist.

München muss Wiesen und Parks schützen Der Stadtrat übernimmt die Forderungen des Bürgerbegehrens "Grünflächen erhalten" endgültig. Die Initiatoren sehen sich am Ziel - und die Parteien werfen sich gegenseitig "Populismus und Wahlkampfgetöse" vor.

"Mit diesen Autos kann man gar nicht 30 fahren" In Grünwald wird es auch weiterhin kein flächendeckendes Tempolimit geben. Ein CSU-Gemeinderat begründet die Ablehnung mit der Vorliebe der Bürger für dicke Schlitten.

München beschließt "Bettensteuer" Nach dem Willen des Stadtrats sollen Hotelgäste künftig fünf Prozent auf ihren Übernachtungspreis obendrauf zahlen. Doch es droht ein Konflikt mit der Staatsregierung.

U-Bahnhof Poccistraße muss dringend saniert werden Die Deckenkonstruktion in dem Bauwerk macht seit Langem Probleme, auch um den Brandschutz steht es schlecht. 2025 soll nun mit den Bauarbeiten begonnen werden. Dabei ist unklar, wie lange die Station überhaupt noch gebraucht wird.

