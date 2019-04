4. April 2019, 18:44 Uhr München heute Studieren mit Kind / Weltkulturerbe Olympiapark? / Plastik in der Isar

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Bernhard Hiergeist

Was ist einem Studierenden wichtig? Der Eine hätte gern gute Noten, der Andere genug Schlaf. Und der Dritte wiederum möchte seine Studienzeit für exzessive Festivitäten nutzen. Soll's ja auch geben. Die jungen Leut' sind da komplett frei in ihrer Entscheidung. Aber man sagt ja: Gute Noten, genug Schlaf, intaktes Sozialleben - von diesen dreien kann man nur zwei haben. Wählt also weise, liebe Studierende.

Und wenn noch ein Kind ins Spiel kommt? Dann wird es noch komplizierter. Vielleicht haben deswegen nur drei Prozent der Studierenden in München ein oder mehrere Kinder. Auf jeden Fall bemühen sich die Hochschulen, den jungen Eltern zu helfen. Meine Kollegin Sabine Buchwald hat untersucht, wie sich Studium und Kind kombinieren lassen.

Die Beraterinnen an den Hochschulen in der Stadt haben übrigens einen Trend ausgemacht. Es sind zwar noch wenige Frauen, die während des Studiums ein Kind kriegen, aber es werden mehr. Zum Beispiel Medizinerinnen oder Juristinnen. Einfach, weil es im Studium besser passt. Manchmal wartet der richtige Stress ja erst nach dem Studium.

Das Wetter: etwas Regen, ein bisschen Sonne. Temperaturen bis zehn Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Warum der Olympiapark Weltkulturerbe werden soll Die einen befürchten zusätzliche Touristenströme, die anderen hoffen, dass sich mit dem Welterbe-Status ein immaterielles Erbe verbinden lässt. Zum Artikel

Doch kein Bußgeld wegen Schülerstreiks Ein Münchner Gymnasium will nun doch keine Sanktionen gegen Eltern veranlassen, deren Kinder zu den "Fridays for Future"-Demos gehen, statt den Unterricht zu besuchen. Zum Artikel

"Plastik ist eines der größten Umweltthemen unserer Zeit" Die SPD im Landtag drängt auf eine bessere Abwasserfilterung für die Isar. Denn auch wenn man es nicht sieht: Im Fluss schwimmt eine Menge Plastik. Zum Artikel

Frau entdeckt Mumie in Lagerraum Sofort informiert sie die Polizei über den verstörenden Fund. Der ist glücklicherweise nicht echt - und diente vorher schon dazu, Menschen zu erschrecken. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

