Vier Häuser in der Studentenstadt werden lange leer stehen, der Sanierungsstau ist gewaltig.

Von Max Fluder

Wie die Studentenstadt zur Geisterstadt wird Ein weiteres Wohnheim muss geräumt werden - 1300 Plätze stehen dann allein in Freimann über Jahre leer. Und es könnte noch schlimmer kommen: Viele Häuser des Studierendenwerks sind sanierungsbedürftig, doch das Geld fehlt. (SZ Plus)

Die Münchner Narren haben Nachholbedarf Blauer Himmel, rund 30 Tonnen "Wurfmaterial" und 60 Wagen: Nach der Corona-Pause rollt der Faschingsumzug der Damischen Ritter wieder durch die Stadt.

Weißweintrinker, die "Layla" grölen Sie klauten den Maibaum vom Viktualienmarkt, Franz Josef Strauß nannte sie "meine Leibgarde" und die Eintrittskarten zu ihrem Faschingsball sind heiß begehrt. Die Filser sind eine Münchner Institution. Warum eigentlich?

Vorfahrt fürs E-Taxi Am Flughafen München werden klimafreundliche Fahrzeuge bevorzugt, um den CO2-Ausstoß bei An- und Abfahrt zu verringern. Nicht alle finden das gut.

Viel Bier, wenig Schaum Das Wort Bier-Baron wird ihm nur bedingt gerecht. Gerhard Ohneis lenkte über Jahrzehnte das Münchner Biergeschäft - und nicht nur das. Nun ist der ehemalige Augustiner-Chef gestorben.

Massenschlägerei vor Einkaufszentrum in Neuperlach Weil Jugendliche am Pep aus einer Gruppe zwei Männer angreifen, die sich über den Lärm beschweren, alarmiert der Sicherheitsdienst die Polizei. Die rückt mit 50 Einsatzkräften an, um die Lage zu beruhigen.

Kein Internet und leere Braukessel Berufsschulen müssen die Arbeitswelt nachbilden. Bei der Digitalisierung klappt das nur teilweise. Zu Besuch bei der Münchner Berufsschule für Braugewerbe.

