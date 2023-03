Kultur und Sport sollen einziehen - so die bislang eher vagen Pläne von Investor Ralf Büschl für die sehr große Halle.

Von Pauline Graf

DER TAG IN MÜNCHEN

Staatsoper soll vorübergehend in alte Paketposthalle ziehen Wie kann die riesige Paketposthalle an der Friedenheimer Brücke mit Leben gefüllt werden? Die Frage spielt eine entscheidende Rolle für die Entwicklung des gesamten Areals. Nun gibt es konkrete Pläne - und die sind spektakulär. (SZ Plus)

"Lovecraft" statt Kaufhof am Stachus In dem einstigen Kaufhaus in bester Innenstadtlage sollen temporäre Museen, Messen und Märkte einziehen. Losgehen soll es schon diese Woche.

Hohe Haftstrafen für Starnberger Dreifachmord Im Verfahren um den Dreifachmord in Starnberg sind nach anderthalb Jahren die Urteile gefallen. Der Hauptangeklagte wurde zu 13 Jahren Jugendstrafe verurteilt. Auch der zweite Angeklagte muss in Haft.

Warnstreik trifft Münchner Kitas An diesem Mittwoch ruft die Gewerkschaft städtische Erzieherinnen und Sozialpädagogen zur Arbeitsniederlegung auf. Eltern sollen vorab informiert werden, welche Einrichtungen geschlossen bleiben.

Die Schönheit der Schlote Nicht nur bekannte Prachtbauten, auch bemerkenswerte Fabriken und andere Gewerbeanlagen haben das Erscheinungsbild Münchens geprägt. Eine Ausstellung zeigt sehenswerte Beispiele der Industriearchitektur - von denen viele leider verschwunden sind.

Schülerin in Hotelzimmer vergewaltigt Der mutmaßliche Täter soll der 20-Jährigen in einem Club 300 000 Euro für Sex geboten haben. Als das Opfer ihm ins Hotel folgte, stieß er sie laut Polizei aufs Bett und vergewaltigte sie.

Angenehm modern John Cale stellt in der Muffathalle sein ungewöhnliches Alterswerk "Mercy" vor - ein Blick zurück auf seine Weggefährten.

Grüne wollen den Neubau von Straßen stoppen Der Freistaat soll das gesparte Geld stattdessen in den öffentlichen Nahverkehr und den Ausbau des Schienennetzes stecken.

