DER TAG IN MÜNCHEN
Stadtwerke starten ihr größtes Wohnungsbauprojekt Bis Ende 2028 sollen allein in Laim mehr als 200 Werkswohnungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke entstehen. Wie das Unternehmen dafür sorgen will, dass die Apartments für ihre Beschäftigten bezahlbar sind.
Ein Bohrer namens Wannda Bevor der Spezialbohrer für die Zweite Stammstrecke loslegt, soll das Gerät durch einen öffentlichen Wettbewerb noch einen Namen erhalten, und zwar einen weiblichen. Doch was passt zum Projekt?
Mehmet Scholl soll Eindringling überwältigt haben Der Einbrecher soll sich im Haus des früheren Nationalspielers in München-Solln nach Medieninformationen in das Bett der 20-jährigen Tochter gelegt haben. Dieser gelang es offenbar, den Mann mit ihrem Freund und ihrem Vater festzusetzen.
Wenn sich hinter der „Spezial Pizza“ etwas ganz anderes verbirgt Unter einem Codewort verkaufte der Inhaber eines Kiosks in Schwabing Kokain und Marihuana. Als Zivilfahnder zum Schein die Droge ordern, fliegt der Kioskbetreiber auf und landet vor dem Amtsgericht.
120 000 Betroffene? Was das mutmaßliche Datenleck bei der LHM-Services bedeutet Daten von Münchner Schülern und Lehrern sollen im großen Maßstab das städtische Unternehmen verlassen haben, das auf diese aufpassen soll. Wie Experten den Fall beurteilen. (SZ Plus)
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