So macht sich die Rathauskoalition / Die Stadt geht zurück in den Krisenmodus

Von Max Fluder

Als im März 2020 der jetzige Münchner Stadtrat gewählt wurde, fing die Corona-Pandemie hierzulande gerade erst an. Das Virus sollte bleiben, und auch die neu gewählte Rathauskoalition aus Grünen und Sozialdemokraten musste lernen damit umzugehen. Denn die Pandemie schmälerte die Einnahmen und ließ die Ausgaben steigen, was den Gestaltungsspielraum um einiges verengte. Es gab freilich schon mal bessere Zeiten, um eine Millionenstadt zu regieren.

Vor anderthalb Jahren haben Grüne und SPD ihren Koalitionsvertrag unterschrieben. 42 Seiten lang, hunderte Punkte, Unterpunkte und Unterunterpunkte. Einige schwammig, viele konkret. Wir bei der SZ haben es uns zur Aufgabe gemacht, den Fortschritt der Rathauskoalition bei diesen Zielen zu beobachten. Dafür haben wir 81 Projekte der Stadtregierung ausgesucht, deren Stand wir alle sechs Monate überprüfen. Koalitionstracker heißt das Projekt, das sich meine Kollegen Anna Hoben und Heiner Effern ausgedacht haben und das von vielen Redakteurinnen und Redakteuren umgesetzt wird. Was ist für die Münchnerinnen und Münchner nach 18 Monaten Grün-Rot herausgekommen? Und was hat sich seit Mai 2021 getan, als wir schon einmal Zwischenbilanz gezogen haben?

Vorangekommen ist Grün-Rot in mehr oder weniger großen Schritten beim Klimaschutz, bei der Verkehrswende und beim Kampf für bezahlbares Wohnen, schreiben meine Kollegen. So hat die Stadt unter anderem einen Klima-Fonds aufgesetzt, hat eine Reform der "Sozialgerechten Bodennutzung" durchgesetzt und ein Haus der Schülerinnen und Schüler eröffnet. Aber was soll die Aufzählung? 81 Punkte sprengen jedes Newsletter-Format. Dafür finden Sie hier eine Übersicht der ganzen Projekte - sortiert danach, ob sie umgesetzt, teilweise umgesetzt, in Arbeit, noch nicht angefangen oder gar gescheitert sind.

München ist zurück im Krisenmodus Die Infektionszahlen in München steigen dramatisch an. Die Maßnahmen, um die vierte Welle zu brechen, treffen Gastro-, Kultur- und Freizeitszene besonders hart.

Was man zur Booster-Impfung wissen muss Warum ist die Auffrischungsspritze überhaupt nötig? Wo bekomme ich sie? Und wie kommt man wirklich dran? Antworten auf zentrale Fragen.

15-Jähriger wegen versuchten Totschlags verhaftet Bei einem Streit am U-Bahnhof Karl-Preis-Platz war ein 18-Jähriger mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Insgesamt hat die Polizei nun fünf mutmaßlich beteiligte Teenager im Alter von 15 bis 17 Jahren ermittelt.

Bau der Westtangente verzögert sich um ein Jahr Die Tramstrecke vom Romanplatz über die Fürstenrieder Straße bis zur Aidenbachstraße wird nicht vor 2027 fertig. Neue Fahrzeugbreiten, Änderungen am Bahnhof Laim und die Vorgaben des Radentscheids erfordern Umplanungen.

