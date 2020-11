Von Max Fluder

Mit Prognosen, da sage ich Ihnen jetzt bestimmt nichts Neues, soll man ja vorsichtig sein. Ich lehne mich aber sicher nicht zu weit aus dem sprichwörtlichen Fenster, wenn ich vermute, dass der November 2020 ein Monat voller Spaziergänge, wahlweise auch Laufrunden, wird. Im Frühjahr schon trieb es die Münchnerinnen und Münchner in die Parks - und wieso sollte es jetzt anders sein?

Zugegeben, die von heute an geltenden verschärften Corona Regeln - hier nochmal ein Überblick - lassen auch zu, dass man Shoppen geht. Aber jeden Tag kann man das nicht machen - zumal die Corona- auch eine Wirtschaftskrise ist und Vielen schlicht das Geld fehlt. Die Parks hingegen sind dieser Tage offen für jeden und selbst bei dem, was man gemeinhin schlechtes Wetter schimpft, kann man sich an der Natur erfreuen. Vorausgesetzt man ist gut eingedeckt, sollte es kälter werden, dann auch mit Schal, Handschuhen und Mütze.

Wo es schöne Routen für Spaziergänge gibt? Da haben wir etwas für Sie: In den kommenden Wochen, jeweils dienstags und donnerstags, stellen wir Ihnen verschiedene Routen vor. Den Auftakt macht mein Kollege Martin Bernstein und schreibt von seinem Rundgang im Westpark, bei dem man - mit viel Fantasie - die ganze Welt bereist. Der Park wurde zur Internationalen Gartenbauausstellung angelegt und spielt mit Baustilen aus aller Herren Länder.

Wer sich jetzt ein wenig an das Frühjahr erinnert fühlt, der hat alle Gründe dazu. Damals - es fühlt sich ewig her an - haben wir schon einmal von Streifzügen durch die Stadt geschrieben. Die alten und bald auch die neuen Texte finden Sie hier gesammelt.

DER TAG IN MÜNCHEN

MVG erhält Corona-Hilfe in dreistelliger Millionenhöhe Durch die Hilfe des Bundes werden 90 Prozent der Verluste der Münchner Verkehrsgesellschaft erstattet. Dennoch müssen viele Investitionen "gestreckt" werden.

Wo Religion anfängt und wo sie aufhört Juristen und Theologen diskutieren über die "Querdenker"-Kundgebung vom Sonntag. Dass diese zum Gottesdienst erklärt wurde, sei "schamlos" - darüber ist man sich zumindest im Rathaus einig.

Ein paar Haufen Ärger Ein Streit über die Hinterlassenschaften von Hunden landet vor Gericht. Es geht um die Kündigung einer Wohnung - aber ausnahmsweise nicht durch den Vermieter.

"Das soziale Netzwerk in München erhalten" Die Pandemie bringt Beratungsstellen und Verbände an personelle und finanzielle Grenzen. Viele fürchten, dass die Stadt bald bei den Zuschüssen sparen muss.

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg