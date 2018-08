28. August 2018, 18:55 Uhr München heute Späti-Kultur in der Stadt / Bayern will Flussbad unterstützen / Wiesn-Recogniser

In einer Baulücke an der Amalienstraße versteckt sich "Der Kiosk".

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Elisa Britzelmeier

Falls Sie ein akutes Bierkauf-Bedürfnis nach Ladenschluss kennen, wissen Sie wahrscheinlich, wo Sie hinmüssen. Zum Pizza-Lieferdienst um die Ecke. Zum Stüberl mit angrenzendem Getränkemarkt. Oder zum Call Shop. Oder zu einem Kiosk, auch wenn es davon nicht viele gibt in München.

Gerade haben am Deutschen Museum und hinter der LMU zwar wieder zwei neue eröffnet, aber das ändert nichts am grundsätzlichen "Problem": München kennt keine Kiosk- und Späti-Kultur. Ganz falsch ist das nicht, ganz richtig aber auch nicht, finde ich. Münchens Kiosk-Kultur ist etwas für Experten - und für Entdecker. Sie wissen das bestimmt, weil sie ja auch wissen, wo sie nach 20 Uhr noch ein Bier herkriegen.

Das Thema hat uns in der Redaktion dazu gebracht, über Münchner Namensäquivalente für "Späti", "Büdchen" und "Trinkhalle" nachzudenken. Trinkstandl? Rauscherl? Saufi? Besseres kam nicht raus bei unseren Überlegungen. Vielleicht haben Sie einen Vorschlag? Schreiben Sie uns an muenchen-online@sueddeutsche.de. Wir sind davon überzeugt, dass es einen guten Ausdruck gibt. Denn unkreativ ist man in München wirklich nicht, was putzige Namen im Zusammenhang mit Alkohol angeht. Man denke nur an Boazn, Pfiff und Noagerl.

Das Wetter: recht sonnig. Allmählich mehr Wolken. Abends vielleicht Schauer und Gewitter. Temperaturen bis 30 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Freistaat will Isarflussbad unterstützen Ministerpräsident Söder verspricht eine finanzielle Beteiligung für das von der CSU geforderte Projekt. Doch die SPD will lieber ein neues Familienbad. Zum Artikel

Polizisten, besser als eine Gesichtserkennungs-Software Die Münchner Polizei will auf dem Oktoberfest dieses Jahr mit Super-Recognisern auf Verbrecherjagd gehen. Zum Artikel

München gibt pro Kopf 2,30 Euro für Radverkehr aus Zu wenig, findet man bei Greenpeace. Politiker weisen diesen Vorwurf zurück. Immerhin gibt es bald öffentliche Luftpumpen. Zum Artikel

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Kir Royal | 29.08. Kino am Olympiasee Ein Abend mit Baby Schimmerlos. Helmut Dietls Klassiker zum Sein und Schein der Münchner Schickeria auf der Leinwand erleben.

Südbahnhofkonzerte | 29.08. Bahnwärter Thiel Hier wird Platz gemacht für die freie Musikszene Münchens: Verschiedene Bands bespielen den Bahnwärter Thiel in allen erdenklichen musikalischen Facetten. Ein Abend um sich überraschen zu lassen.

Joasihno Mobile Disko | 29.08. Import Export Melodien und Mechanik sind zentrale Themen in Joasihnos experimierfreudigem Songwriting-Prozess geworden. Ihre Mobile Disko gleicht einem Klanglabor, mit dem die beiden bereits in den Staaten und in UK unterwegs waren.

WÄHRENDDESSEN IN...

Alteglofsheim: Bushäusl mit Stolperfalle An der Kirchfeldstraße in Alteglofsheim steht ein neues Bushäusl, damit die Wartenden nicht nass werden. Es ist wirklich ein sehr solides Bushäusl, da kann man nichts sagen, stabil fixiert, metallumrüstet, verglast. Blöd nur: Es steht in einem Garten, hinter einem Zaun, ist mithin also für potenziell interessierte Fahrgäste nicht betretbar. Hat sich da jemand eine private Bushaltestelle gestaltet? Nein, dahinter steckt die Oberpfälzer Gemeinde selbst, und die hat sich tatsächlich etwas dabei gedacht. Zum Artikel

Neues aus den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg