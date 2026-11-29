Protestwelle gegen Sozialkürzungen, Aus für die Traditionswirtschaft „Halali“, Tausende stehen für Harry-Potter-Weihnachtsmarkt Schlange und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

„Mega Frust bei allen, die bisher gute Arbeit gemacht haben“ Treffpunkte für Kinder und Jugendliche, ein Ort für Senioren im Norden der Stadt und ein Therapieangebot für Männer: Was in München gerade auf dem Spiel steht, schildern Betroffene der Sparpläne. Und sie kündigen Protest an. (SZ Plus)

Tausende stehen für Harry-Potter-Weihnachtsmarkt Schlange – so sieht es drinnen aus Der weltweit erste Markt dieser Art lockt Fans in Massen an – viel mehr, als auf das Gelände auf der Praterinsel passen. Sogar die Polizei muss eingreifen. Doch wie viel Hogwarts steckt wirklich in dem Budenzauber?

Aus für die Traditionswirtschaft „Halali“ Wegen einer Pachterhöhung und Sanierungsarbeiten will Wirt Hubert Buckl das Lokal nach 34 Jahren zum Jahresende schließen. Wie es in den Räumen in der Maxvorstadt weitergeht, wird derzeit verhandelt.

Wenn das Geld für den Weihnachtsurlaub nicht reicht – und das Auto zum Pfand wird Gerade im Dezember und im Januar herrscht bei Autopfandleihern mehr Andrang als sonst. Wie die typischen Kunden aussehen und auf welche Regeln sie sich einlassen. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Mit Tempo 180 durch die Stadt Raser rammt Opel mit 510-PS-Sportwagen

Giga-M-Projekt Seismische Untersuchung abgeschlossen – was folgt jetzt?

Prozess Essenslieferant hat einen Unfall – doch die Autoversicherung will nicht zahlen

MÜNCHEN ERLESEN

Gen Z und Orientierungslosigkeit : Lost: Sechs junge Frauen erzählen, warum sie nicht ankommen „Es fühlt sich wie in einem Break-up an.“ Wie geht es jungen Menschen, wenn Job, Liebe oder ein Zuhause fehlt? Sechs Lebensgeschichten über Halt, Verlust und die Suche nach dem eigenen Platz. SZ Plus Von Sophie-Louise Gartmann und Merle Zils ...

SZ-Kolumne Typisch deutsch : Warum hilft Tanja nicht mit? Bei den Vorbereitungen für eine kleine Kollegen-Fete packen alle mit an. Nur eine junge Frau steht wie angewurzelt da und rührt keinen Finger. Doch es ist keine Faulheit. Kolumne von Mohamad Alkhalaf ...

UNSER GASTROTIPP

Babka in Bogenhausen : Ein Laden, der München bislang gefehlt hat Das namensgebende Gebäck, aber auch Challa zum Sabbat, werden in dem kleinen Deli Babka in Bogenhausen frisch gebacken. Zusammen kommt hier die jüdische Community – doch auch alle anderen sind willkommen. Von Jacqueline Lang ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg