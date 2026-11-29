DER TAG IN MÜNCHEN
„Mega Frust bei allen, die bisher gute Arbeit gemacht haben“ Treffpunkte für Kinder und Jugendliche, ein Ort für Senioren im Norden der Stadt und ein Therapieangebot für Männer: Was in München gerade auf dem Spiel steht, schildern Betroffene der Sparpläne. Und sie kündigen Protest an. (SZ Plus)
Tausende stehen für Harry-Potter-Weihnachtsmarkt Schlange – so sieht es drinnen aus Der weltweit erste Markt dieser Art lockt Fans in Massen an – viel mehr, als auf das Gelände auf der Praterinsel passen. Sogar die Polizei muss eingreifen. Doch wie viel Hogwarts steckt wirklich in dem Budenzauber?
Aus für die Traditionswirtschaft „Halali“ Wegen einer Pachterhöhung und Sanierungsarbeiten will Wirt Hubert Buckl das Lokal nach 34 Jahren zum Jahresende schließen. Wie es in den Räumen in der Maxvorstadt weitergeht, wird derzeit verhandelt.
Wenn das Geld für den Weihnachtsurlaub nicht reicht – und das Auto zum Pfand wird Gerade im Dezember und im Januar herrscht bei Autopfandleihern mehr Andrang als sonst. Wie die typischen Kunden aussehen und auf welche Regeln sie sich einlassen. (SZ Plus)
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