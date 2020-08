Von Sabine Buchwald

Der Sommer ist noch immer groß, der Herbst ist weit. Und die Urlaubspläne? Wo sind die geblieben dieses Jahr? Womöglich auf halber Strecke steckengeblieben oder erst gar nicht zur Entfaltung gekommen? Heuer ist so vieles anders als zuvor. Wir wissen es. Nur gewöhnt haben wir uns noch nicht an all das, was neu ist. Und schon kommt wieder etwas daher, was unsere Gewohnheit durcheinanderbringt: die Sommerstraßen.

Mehr als ein Dutzend kurze und längere hat die Stadt dieses Jahr dazu auserkoren. In allen Himmelsrichtungen sind sie zu finden - in Schwabing, in der Isarvorstadt, in Aubing, in der Schwanthalerhöhe und anderswo. Verkehrsberuhigt oder gar ganz gesperrt für den Autoverkehr sollen sie zum Vergnügen beitragen für all jene, die in München bleiben: für Dahoam-Urlauber, die nicht ans Meer fahren, keine Bildungsreise machen oder auch nicht auf Balkonien Erholung finden, weil sie gar keinen Balkon zur Verfügung haben.

Auf Sommerstraßen soll man sich treffen - mit Abstand natürlich, darf man ungehindert spielen und Bewegung ausprobieren, wie es sonst nicht möglich wäre. Weil Autos stören, weil man vorsichtig sein muss. Sieht man sich allerdings auf den Sommerstraßen um, stellt man fest, dass das Angebot nicht überall angenommen wird.

