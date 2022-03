Von Ulrike Heidenreich

Es war ein Traum aller Musikliebhaberinnen und Konzertbesucher: Münchens neues Konzerthaus am Ostbahnhof sollte sich mit den besten Sälen der Welt messen können. Zwei Jahrzehnte lang diskutierte die Stadt darüber (SZ Plus), zwei Jahrzehnte lang träumten die Musiker des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks von fulminanten Auftritten in einem eigens für sie konzipierten und gebauten Haus.

Vier große Orchester gibt es in der Stadt: Die Münchner Philharmoniker, die BR-Symphoniker, das Orchester des Staatstheaters am Gärtnerplatz und das Orchester der Staatsoper. Es ist eine vibrierende, hochklassige Musikszene.

Das Konzerthaus am Ostbahnhof ist - oder soll man schon sagen "war"? - eines der Prestigeprojekte des Freistaates für die Stadt. Viele Millionen Euro wurden bereits für die Planung ausgegeben. Mittlerweile ist nun aber die hochgelobte Isarphilharmonie in Betrieb gegangen: Wenn der Gasteig saniert wird, wird auch Europas größtes Kulturhaus wieder für Konzerte zur Verfügung stehen. Und so wird die Frage, auch unter den Kulturschaffenden, lauter: Braucht München das teure Leuchtturmprojekt Konzerthaus noch?

Auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) stellt sich diese Frage. Mein Kollege Alexander Gorkow und ich haben ihn in der Staatskanzlei besucht, um mit ihm über die Kunst im Allgemeinen und das Konzerthaus im Speziellen zu sprechen (SZ Plus). Söder tritt hier ganz deutlich auf die Bremse: "Wir sollten innehalten und uns selbst eine Denkpause geben." In den vergangenen zwei Jahren habe sich viel verändert. Der Staat sei durch die Corona- und die Ukraine-Krise massiv gefordert: "Wir können nicht alles unendlich finanzieren."

Wo investieren wir in der Kunst und wie? Wie viele neue große Konzerttempel können wir uns leisten? Was kostet die Sanierung bestehender Bauten? Was bedeutet das für die Kultur-Budgets der Zukunft? Und stimmt noch die Balance der Investitionen in Steine und Köpfe? All dies will Söder nun neu diskutieren - mit der Stadt, mit Künstlern, mit Experten.

Ganz nebenbei ließ der Ministerpräsident, der früher einmal Finanzminister war, noch fallen, dass das Konzerthaus "wohl über eine Milliarde Euro kosten könnte." Das ist neu. Aber lesen Sie selbst.

Was es mit der "Bauma CTT Russia" auf sich hat Die Stadt habe keine Wirtschaftsbeziehungen mit Putins Staat, sagt Oberbürgermeister Dieter Reiter. Doch die Messe besitzt eine Gesellschaft in Moskau, die dort seit Jahren eine eigene Baumaschinenmesse veranstaltet. Das will man jetzt ändern.

In München kommen weniger neue Geflüchtete an 850 Menschen aus der Ukraine erreichen derzeit täglich die Stadt, deutlich weniger als in den vergangenen Wochen. Das Sozialreferat sucht weiter dringend nach neuen, dauerhaften Quartieren.

Abschied von der Menterschwaige Christian Schottenhamel hört als Wirt des bekannten Gutshofs und Biergartens auf. Ein Investor will das Lokal in den nächsten Jahren sanieren und umbauen.

MVV will Neun-Euro-Ticket schnell einführen Was bedeutet das Entlastungspaket des Bundes für Abonnenten? Auch sie müssten von dem Angebot profitieren, sagt MVV-Chef Rosenbusch.

