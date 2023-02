So verliefen die Siko-Demos / Unscheinbare Ecke in Schwabing mutiert zum Luxus-Karree

Von Jana Jöbstl

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Friedenstauben und Russland-Fahnen 40 Regierungschefinnen und fast 100 Minister treffen sich hermetisch abgeschirmt in der Stadt zur Sicherheitskonferenz. Die Demonstrantinnen und Demonstranten sind deutlich in der Überzahl. Links, rechts, querdenkend - es ist nicht leicht, am Wochenende den Überblick zu behalten.

Baerbock: "Da sehe ich ja aus, als ginge ich zu einer Hochzeit" Am Rande der Sicherheitskonferenz verabreden sich 100 Frauen zum hochpolitischen Austausch mit Nobelpreisträgerinnen - und die Bundesaußenministerin erzählt dabei, warum sie keine Blumensträuße mag.

Aus dem Dornröschenschlaf in die "Turbo-Gentrifizierung" Ein Sozialwerk verkauft sein Hostel, Investoren errichten und sanieren Immobilien für viele Millionen - und die Stadt lehnt es ab, sie zum Bau günstiger Wohnungen zu verpflichten. Wie eine unscheinbare Ecke in Schwabing zum Luxus-Karree mutiert (SZ Plus).

Kommentar: Unmengen an Beton werden sinnlos verbaut (SZ Plus)

"Das war ein großer Fehler. Da hat meine Menschenkenntnis versagt" Der Kabarettist Bruno Jonas wurde in der Münchner Lach- und Schießgesellschaft groß, er ist Gesellschafter - und muss nun vielleicht die Insolvenz miterleben. Ein Gespräch über Schuld, Schulden und Kränkungen (SZ Plus).

Wie gut gelingt die Integration im bayerischen Bildungssystem? Etwa 2000 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine besuchen derzeit Münchner Schulen: Die Jüngeren erhalten normalen Grundschulunterricht, die Älteren lernen in 63 Brückenklassen Deutsch.

Bill Gates besucht das Deutsche Museum Der US-Milliardär ist zur Sicherheitskonferenz nach München gekommen - und hat einen Abstecher ins Museum unternommen. Wofür er sich dort interessierte.

Münchner Straßenreinigung streikt zu Fasching Nach den Arbeitsniederlegungen am Flughafen erhöht Verdi mit einem weiteren Warnstreik den Druck im Tarifstreit. Wenn die Stadt am Aschermittwoch erwacht, soll der Müll noch da sein.

Autofahrer dürfen wieder Gas geben An der A995 stadtauswärts zwischen Unterhaching und Taufkirchen sowie an der A8 bei Neubiberg ist das Tempolimit wieder aufgehoben. Es hielt juristisch nicht stand.

Laimer Röhre wegen Bauarbeiten für Autos gesperrt Es wird eine Umleitung über die Landsberger Straße, Friedenheimer Brücke, Wilhelm-Hale-Straße und Arnulfstraße eingerichtet.

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER FREIZEITTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg