Wie schwule Männer auf Dating-Apps erpresst werden, die Messe spart Strombedarf von acht Millionen Fahrkilometern ein, schwere Anschuldigungen vor der Eröffnung eines neuen Großclubs.

DER TAG IN MÜNCHEN

Er wollte sich zum Sex treffen. Dann wurde er erpresst Sich online für Dates oder für Sex zu verabreden, ist mittlerweile für viele alltäglich. Auch für queere Männer. Doch Kriminelle nutzen die Anonymität des Internets aus. Die Münchner Polizei verzeichnet Hunderte Fälle pro Jahr – wie den von Felix. (SZ Plus)

Wie die Messe den Strombedarf von acht Millionen Fahrkilometern einspart Die Messe München erzeugt Strom über eine der imposantesten Photovoltaik-Anlagen ihrer Art. Zwar kann der eigene Bedarf damit nicht gedeckt werden – doch auf dem Gelände finden sich weitere unerwartete Klimahelfer. (SZ Plus)

Schwere Anschuldigungen: Techno-Hallen-Betreiber stellen Geschäftsführer vorerst frei Nach der Ankündigung der Eröffnung eines neuen Großclubs in München erheben Teile der Techno-Szene Vorwürfe wegen Machtmissbrauchs, Gewalt und Übergriffen.

Mann greift an U-Bahnhof Frau an und verletzt sie schwer Auf einer Treppe geht der 34-Jährige unvermittelt auf die Frau los. Gewalt in U- und S-Bahnen geschieht in München immer wieder – obwohl sie als sicherste Stadt Deutschlands gilt.

Jubelstürme statt Friedhofsstille – die Bestatter lassen es krachen Von wegen trauriger Leichenschmaus: Limoncello-Flaschen in Sargform und festlich gewandete Gäste bei der Verbands-Party. Da lässt sich sogar Hubert Aiwanger von „Engelshänden“ leiten. (SZ Plus)

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MÜNCHEN ERLESEN

Bayerischer Kunstpreis : „Es ist der Geist, der sich den Körper baut“: Samuel Koch ist Performer des Jahres Nach seinem Unfall dachte Samuel Koch, es gibt nichts „Bescheuerteres“, als in seinem Zustand Schauspieler zu werden. Jetzt erhält er für seine Darstellungskunst einen wichtigen Preis. Aber es gibt noch mehr, wofür er sich einsetzt. SZ Plus Interview von Yvonne Poppek ...

Kindheit und konservativer Glaube : „Das Schuldgefühl ist das erfolgreichste katholische Virus“ Wie ist es, sich als junger Mensch wegen seiner streng religiösen Herkunft ausgegrenzt zu fühlen? Und wie überwindet man die Enge seines Elternhauses? Die Zeichnerin Jutta Pilgram hat beides erlebt und ihre Erfahrungen in einem Comic verarbeitet. SZ Plus Interview von Sabine Buchwald ...

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Kabuki-Ausstellung in München : Japans Totaltheater: Geister, Gauner, Gaukler Das Museum Fünf Kontinente zeigt die ganze Welt des Kabuki-Theaters. Warum die alte Tradition in Japan noch immer populär ist. SZ Plus Von Reinhard J. Brembeck ...

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