DER TAG IN MÜNCHEN
Er wollte sich zum Sex treffen. Dann wurde er erpresst Sich online für Dates oder für Sex zu verabreden, ist mittlerweile für viele alltäglich. Auch für queere Männer. Doch Kriminelle nutzen die Anonymität des Internets aus. Die Münchner Polizei verzeichnet Hunderte Fälle pro Jahr – wie den von Felix. (SZ Plus)
Wie die Messe den Strombedarf von acht Millionen Fahrkilometern einspart Die Messe München erzeugt Strom über eine der imposantesten Photovoltaik-Anlagen ihrer Art. Zwar kann der eigene Bedarf damit nicht gedeckt werden – doch auf dem Gelände finden sich weitere unerwartete Klimahelfer. (SZ Plus)
Schwere Anschuldigungen: Techno-Hallen-Betreiber stellen Geschäftsführer vorerst frei Nach der Ankündigung der Eröffnung eines neuen Großclubs in München erheben Teile der Techno-Szene Vorwürfe wegen Machtmissbrauchs, Gewalt und Übergriffen.
Mann greift an U-Bahnhof Frau an und verletzt sie schwer Auf einer Treppe geht der 34-Jährige unvermittelt auf die Frau los. Gewalt in U- und S-Bahnen geschieht in München immer wieder – obwohl sie als sicherste Stadt Deutschlands gilt.
Jubelstürme statt Friedhofsstille – die Bestatter lassen es krachen Von wegen trauriger Leichenschmaus: Limoncello-Flaschen in Sargform und festlich gewandete Gäste bei der Verbands-Party. Da lässt sich sogar Hubert Aiwanger von „Engelshänden“ leiten. (SZ Plus)
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