Von Max Fluder

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Zwei Münchner Studenten kämpfen gegen die Wohnungsnot Zum Semesterstart fordern sie die Staatsregierung auf, die "katastrophale Situation" endlich anzugehen (SZ Plus). Der Bedarf ist riesig: Rund 15 000 Studierende warten in München auf eine Unterkunft. Von mehr Wohnheimen würden nicht nur sie profitieren.

So feiert München das Ende der Atomkraft Rund 1500 Menschen zeigen bei der Abschalt-Party ihre Freude über den Ausstieg aus der Nuklearenergie. Mit dabei sind Veteranen der Anti-Atomkraft-Bewegung, skurril Verkleidete und so manches Paar, das sich einst bei Protesten kennenlernte.

Das vergessene erste Mordopfer der Nazis Im April 1933 überlebt Erwin Kahn im KZ Dachau zwei Kopfschüsse. Wenig später wird er in der Uniklinik an der Nußbaumstraße erwürgt. An seinem 90. Todestag wird ein Erinnerungszeichen für ihn in der Hans-Sachs-Straße angebracht.

Viele Verfahren gegen IAA-Demonstranten eingestellt Die Anzeigen gegen Klimaaktivisten, die gegen die Automesse protestierten, führen nur selten zu Strafen. Auch die Beleidigung eines Polizisten gegen einen Fotografen bleibt ungeahndet.

Feuerwehreinsatz: Defekte Wasserleitung führt zu Millionenschaden bei Giesecke & Devrient

Verkehr: Turbobaustelle auf der A9

Landgericht: Münchnerin fordert mehr als 15 000 Euro nach Sturz auf Friedhof

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER KULTURTIPP

