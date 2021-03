Von Lisa Sonnabend

Die Osterferien haben begonnen. Wegfahren geht wegen der Pandemie schon wieder nicht, Restaurants und Theater haben geschlossen, für die Museen und den Zoo gibt es nur begrenzt Zugang. Was also unternehmen in den kommenden Tagen? Ich habe diejenigen gefragt, die sich am besten in der Stadt auskennen: Münchner Stadtführerinnen und Autoren von München-Büchern verraten, welche Orte sie in der Stadt am schönsten finden.

Stadtführerin Elisabeth Lehmann zum Beispiel geht am liebsten im Abendlicht die Rampe zum Landtag hoch und blickt auf die Stadt, die dann wunderschön funkelt. Christian Dechant schätzt die Ruhe im Kabinettsgarten, der von dicken Mauern umrahmt ist und in der Nähe der Residenz liegt. Und Martin Arz, Autor zahlreicher Stadtviertel-Reiseführer für Münchner, schaut immer gerne bei der sogenannten "Hall of Fame" vorbei, der Industrie-Brache an der Tumblingerstraße, an der Sprayer legal malen dürfen. Mal hat er Glück und es sind außergewöhnliche Bilder da, mal ist er ein bisschen enttäuscht, wenn ein hübsches Motiv über Nacht übermalt wurde. Hier weiß er nie, was ihn erwartet. Ein Ort, der nie langweilig wird.

In den Gesprächen mit den Stadtführerinnen und Stadtführern war auch herauszuhören: Sie leiden wegen der Pandemie unter finanziellen Einbußen, aber sie haben auch damit zu kämpfen, dass sie den Münchnern und Touristen zurzeit ihre Stadt nicht zeigen dürfen. Stadtführungen zu geben ist für sie nicht nur ein Beruf, sondern vor allem eine Leidenschaft. Sie kennen viele Orte, die München lebenswert machen. Hoffentlich ist in unserer Sammlung auch für Sie noch der ein oder andere Tipp dabei und Sie bekommen Lust loszuziehen.

