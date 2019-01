11. Januar 2019, 19:20 Uhr München heute Graphic Novel über München / Zwischennutzung in der Fußgängerzone

Von Bernhard Hiergeist

Frank Schmolke hat sehr viele Jahre lang nach der perfekten Verbindung von A nach B gesucht. Früher saß er dazu am Lenkrad, chauffierte Fahrgäste als Taxifahrer. Heute hält er den Zeichenstift, zieht Linien auf dem Papier. Im Sommer erscheint sein gezeichneter Roman Nachts im Paradies, eine sogenannte Graphic Novel.

Seine beiden Berufe hätten viel gemeinsam, hat Schmolke meiner Kollegin Sabine Buchwald erzählt. Jeder Mensch, der die Tür zum Taxi aufstieß, sei für ihn erst einmal ein leeres Blatt Papier gewesen. Nach und nach füllte sich das dann, teils mit vogelwilden Geschichten. Als Taxifahrer traf er auf Welten, die er sonst nie kennengelernt hätte. Und in den Pausen saß er am Taxistand in seinem Auto und füllte Skizzenbuch um Skizzenbuch.

Bei seiner Graphic Novel ist er übrigens von den langen Taxinächten beeinflusst, und der Titel Nachts im Paradies legt es auch schon nahe: Es wird wohl um eine finstere, wenig paradiesische Seite des Paradieses gehen. Darum sind die Illustrationen im Roman auch mit viel Schwarz umgesetzt. Farbe hatte keinen Platz.

Das Wetter: viele Wolken, zeitweise Schnee oder Regen. Glatteisgefahr! Höchstwerte um 4 Grad.

Schneepflug stürzt in die Isar - Fahrer stirbt Der 48-Jährige wurde bei Lenggries im Wasser eingeklemmt. Das Winterchaos in Bayern geht weiter. Zum Nachrichtenticker

Zwischennutzung "SP CE" in der Alten Akademie startet Bis zur Sanierung Ende Mai können Kreative in das Gebäude in der Fußgängerzone einziehen. Zum Artikel

Polizei warnt vor Wucher bei Schlüsseldiensten und Rohrreinigern Die Zahl der Fälle habe sich in letzter Zeit "vervielfacht". Mit ein paar simplen Tipps kann man sich schützen. Zum Artikel

Im Kälteschutz sind noch viele Plätze für Obdachlose frei Manche übernachten trotzdem im Freien und nehmen die Temperaturen in Kauf. Zum Artikel

Landkreis Regensburg: Wolf von Zug überfahren An der Bahnstrecke in Richtung Schwandorf ist der Kadaver eines Wolfs entdeckt worden. Das Tier wurde offenbar von einem Zug überfahren. Nach ersten Untersuchungen handelt es sich um einen Rüden. Mit Hilfe eines Speziallabors soll nun aufgeklärt werden, woher der Wolf zugewandert ist. Ergebnisse werden voraussichtlich in drei Wochen vorliegen.

