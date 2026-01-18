DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

„Alarm, Alarm“ – die Schäffler kommen Löcher in den Schuhen, Partylichter im Bus und jede Menge Ausdauer: Alle sieben Jahre tanzen die Schäffler in München. Neun Auftritte sind es an diesem Samstag. Wie die Tänzer sich vorbereiten – und welche Frau als einzige einen Platz unter lauter Männern hat. (SZ Plus)

Warum hat ein zentraler Tunnel so eklatante Brandschutzmängel? 75 000 Autos fahren jeden Tag durch den Landshuter Allee Tunnel auf dem Mittleren Ring. Doch das Bauwerk ist so marode, dass Fahrzeuge über 3,5 Tonnen ausgesperrt werden müssen. Wie kann es sein, dass ein so wichtiger Tunnel so verfällt – und wer ist daran schuld? (SZ Plus)

Bayerischer Hof verliert Spitzenkoch – was geschieht mit den zwei Michelin-Sternen? Zum Jahresanfang wurde bekannt, dass Küchenchef Anton Gschwendtner das Gourmetrestaurant des Luxushotels verlässt. Ein Blick in Münchens Spitzengastronomie zeigt, was das für Auswirkungen haben kann. (SZ Plus)

Die schrägsten Rathaus-Karrieren Im März entscheidet sich, wer in den neuen Stadtrat einzieht. Gewählt wird dieser für sechs Jahre. In dieser Zeit aber kann viel passieren. Welche überraschenden Auf-, Um- und Einstiege es zuletzt gab. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Gruppen-Schlägerei an der Hackerbrücke Selbst als die Streithähne ins Bahn-Gleis fielen, prügelten sie weiter aufeinander ein

Ärger im Hantelparadies Prozess um Zwei-Jahres-Vertrag im Fitnessstudio

Demo für Demokratie „Wir dürfen uns nicht spalten lassen“

MÜNCHEN ERLESEN

Mobile Sauna : „Überall, wo du den Grill anschmeißen darfst, darfst du auch saunieren“ Eine Sauna mit dem Fahrradanhänger an die Isar transportieren und dann darin schwitzen: Kann das funktionieren? Ja, sagt der Münchner Jochen Ihle. Über eine kreative Geschäftsidee – und wo sie ihre Grenzen hat. SZ Plus Interview von Anna-Maria Salmen ...

Gewerbegebiet Oberhaching : Hygge im Office der Zukunft Der dänische Architekt Thore Hemmersbach baut in Oberhaching ein innovatives Bürogebäude aus Holz. Es ist nicht nur äußerlich ein Blickfang. Im Innern soll sich eine Wohlfühlatmosphäre einstellen, die Kreativität und Teamgeist beflügeln. Von Iris Hilberth ...

UNSER GASTROTIPP

Café Nuvola : Hier ist alles instagrammable Ist man in Neuhausen oder doch in Dubai? Diese Frage stellt man sich im Café Nuvola aus vielen Gründen. Von Christina Lopinski ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg