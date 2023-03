Von Max Fluder

DER TAG IN MÜNCHEN

So soll die Münchner S-Bahn pünktlicher und zuverlässiger werden Die Bahn investiert 1,5 Milliarden Euro in ein Modernisierungsprogramm für den Großraum München: Die Signaltechnik soll digitalisiert, das Netz ausgebaut und neue längere Bahnen sollen angeschafft werden - doch die können nicht mal an allen Bahnhöfen halten. (SZ Plus)

Gutachten-Affäre in städtischer Wohnungsbaugesellschaft Gewofag weitet sich aus In der fragwürdigen Untersuchung, wer hinter den Beschwerdebriefen gegen ihn stecken könnte, ließ Gewofag-Chef Klaus-Michael Dengler auch seinen ehemaligen Mitgeschäftsführer Max Straßer überprüfen. (SZ Plus)

Aggressiver Dalmatiner beißt Kind Stück des Ohrs ab Der Hund hat bereits mehrfach Kinder verletzt - und der Halterin war untersagt, das Tier unter Alkoholeinfluss auszuführen. Beim Prozess schildert die Mutter des Opfers eindrücklich den Vorfall.

Umzugspläne der Bayerischen Hausbau: "Ich verurteile das komplett" Alle Parteien im Stadtrat fordern, das System der Gewerbesteueroasen abzuschaffen. Konkrete Kritik an dem Immobilienkonzern äußern aber nur Stadträte der Linken - und der FDP.

Ikea zieht ins Münchner Stadtgebiet An zwei Standorten sollen noch in diesem Jahr neue Planungsstudios entstehen. Was genau geplant ist.

Finanzen: Stadt macht 551 Millionen Euro Gewinn Im Jahr 2022 fielen die Einnahmen deutlich höher aus und die Referate gaben weniger aus. Warum der Kämmerer trotzdem zur Vorsicht mahnt.

Münchner Drogenfahnder schnappen mutmaßliche Dealer Der Zugriff erfolgt an der Landsberger Straße. In drei Wohnungen der Brüder und ihrer Eltern entdeckt die Kriminalpolizei Rauschgift und Bargeld im Wert von weit mehr als 100 000 Euro.

Neues Leben für die Ten Towers Die fünf Doppeltürme, in denen einst die Telekom residierte, werden umgestaltet. Dort soll nun ein "Leuchtenbergpark" entstehen. In der Stadtgestaltungskommission kommen die Pläne gut an.

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER KULTURTIPP

