Von Kathrin Aldenhoff

An den Münchner Gymnasien ist es eng. Die Anmeldezahlen steigen seit Jahren, 2008 wollten 4622 Kinder aufs Gymnasium, in diesem Jahr waren es bereits 5788 - eine Steigerung um gut 25 Prozent. Es wird viel gebaut, aber vor allem im Münchner Norden sind die Wartelisten der lang. An den humanistischen Gymnasien hingegen, von denen es sechs in München gibt, sind nach dem Anmeldetag meist noch Plätze frei.

Wie geht es also dem humanistischen Gymnasium? Lebt es noch? Oder stirbt es schon? Das habe ich mich vor meiner Recherche gefragt. Antworten habe ich zum Beispiel von Gerhard Maier, dem Ministerialbeauftragten für die Münchner Gymnasien, bekommen, von Schulleiterin Gabriele Jahreiß-Walther vom Theresien-Gymnasium und ihrem Kollegen Michael Hotz vom Wilhelmsgymnasium. Ich habe mit Elternvertretern gesprochen, saß im Griechisch-Unterricht der Klasse 8b des Wilhelmsgymnasiums und war auf dem Fest zum 25-jährigen Bestehen des Arbeitskreises humanistisches Gymnasium.

Gelernt habe ich dabei vieles, nicht nur ein paar Buchstaben aus dem griechischen Alphabet. Zum Beispiel, mit welcher Leidenschaft versucht wird, das humanistische Gymnasium am Leben zu halten (SZ Plus).

DER TAG IN MÜNCHEN

"Da wird der Polizeiberuf pervertiert" Ein interner Ermittler berichtet von "schockierender, abartiger, menschenverachtender Kommunikation" zwischen zwei Münchner Polizisten. Die Beamten sollen Leute schikaniert und angegriffen haben - ganz besonders Ausländer und Obdachlose. (SZ Plus)

Warum man momentan zu Fuß über die Isar gehen kann Kaum noch Wasser, dafür zwei große Bagger im Flussbett: Die Isar wird wieder sauber gemacht.

Cyberattacke legt Schulverwaltungen lahm Bei dem Angriff auf das Medienzentrum München-Land sind Daten durch eine Schadsoftware verschlüsselt worden. Weil auch das Backup betroffen ist, haben 55 Schulen im Landkreis München und 20 im Berchtesgadener Land keinen Zugriff mehr auf Adressen und Lehrpläne.

Elf Tankstellen in zwei Monaten überfallen Ein 26-Jähriger steht wegen einer Serie von Raubzügen vor Gericht. Die Beute von 5500 Euro und ein paar Stangen Zigaretten fiel aus Sicht des Angeklagten am Ende aber eher mickrig aus.

Start der größten Messe der Welt Bundesverkehrsminister Volker Wissing und Ministerpräsident Markus Söder eröffnen die Bauma. Letzterer bezeichnet sie als "Stimmungsaufheller" - doch die Krise macht sich auch hier bemerkbar.

UNSERE EMPFEHLUNGEN

UNSER GASTRO-TIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg