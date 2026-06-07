DER TAG IN MÜNCHEN
„Das Thema Protein wird uns massiv begleiten“ Forscherin Malaika Fischer erklärt, wie künstliche Intelligenz das Thema Essen neu erfindet, warum München eine Eiweiß-Metropole ist und wie die Wiesn im Jahr 2050 aussehen wird (SZ Plus).
Was Menschen mit Behinderung das Leben erleichtern würde Eine eigene Wohnung, ins Bett gehen, wann man mag, durch die Stadt radeln – nicht für alle ist das selbstverständlich. Zehn Dinge, die sich Menschen mit Behinderung für ein selbstbestimmtes und gleichberechtigtes Leben in München wünschen (SZ Plus).
Trotz Krise: Die Sechzger haben jetzt einen Fanshop am Flughafen Der Verein spielt künftig in der Regionalliga – und kann sich trotzdem auf seine Fans verlassen. Die kommen in Scharen in den neuen Shop, der an einem ganz besonderen Ort in Terminal 2 ist.
„Wir warten nicht darauf, dass Politik Räume schafft, sondern schaffen sie selbst“ Auf der Wiesn soll es in diesem Jahr ein eigenes Event für lesbische Frauen geben. Organisatorin Sina Schwerer erklärt, warum solche Veranstaltungen wichtig sind und wie die Zelte auf ihre Anfrage reagiert haben (SZ Plus).
Streit um Wiesnzelte geht weiter: Wirt legt Beschwerde bei Gericht ein Die Vergabe der Zelte auf dem Oktoberfest beschäftigt nun das Bayerische Oberste Landesgericht – und die Stadt darf vorerst keine Zuschläge erteilen.
WEITERE NACHRICHTEN
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