Wie Ernährung in der Zukunft aussehen wird, was Menschen mit Behinderung das Leben erleichtern würde, warum die Sechzger trotz Krise einen Fanshop eröffnen und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

„Das Thema Protein wird uns massiv begleiten“ Forscherin Malaika Fischer erklärt, wie künstliche Intelligenz das Thema Essen neu erfindet, warum München eine Eiweiß-Metropole ist und wie die Wiesn im Jahr 2050 aussehen wird (SZ Plus).

Was Menschen mit Behinderung das Leben erleichtern würde Eine eigene Wohnung, ins Bett gehen, wann man mag, durch die Stadt radeln – nicht für alle ist das selbstverständlich. Zehn Dinge, die sich Menschen mit Behinderung für ein selbstbestimmtes und gleichberechtigtes Leben in München wünschen (SZ Plus).

Trotz Krise: Die Sechzger haben jetzt einen Fanshop am Flughafen Der Verein spielt künftig in der Regionalliga – und kann sich trotzdem auf seine Fans verlassen. Die kommen in Scharen in den neuen Shop, der an einem ganz besonderen Ort in Terminal 2 ist.

„Wir warten nicht darauf, dass Politik Räume schafft, sondern schaffen sie selbst“ Auf der Wiesn soll es in diesem Jahr ein eigenes Event für lesbische Frauen geben. Organisatorin Sina Schwerer erklärt, warum solche Veranstaltungen wichtig sind und wie die Zelte auf ihre Anfrage reagiert haben (SZ Plus).

Streit um Wiesnzelte geht weiter: Wirt legt Beschwerde bei Gericht ein Die Vergabe der Zelte auf dem Oktoberfest beschäftigt nun das Bayerische Oberste Landesgericht – und die Stadt darf vorerst keine Zuschläge erteilen.

WEITERE NACHRICHTEN

Polizeieinsatz in München: Streit ums Falschparken: Mann zieht Schreckschusspistole

Schlosspark Oberschleißheim: Ärger um Stehplätze: So war Roland Kaisers Open-Air-Konzert

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MÜNCHEN ERLESEN

Interview zum Baumsterben : „Das A und O ist, dass Baum und Standort zusammenpassen“ Dorit Zimmermann vom Bund Naturschutz weiß genau, welche Bäume die Stadt braucht, um dem Klimawandel begegnen zu können. Doch die zunehmende Hitze ist nicht das Einzige, was den Pflanzen zusetzt. SZ Plus Interview von Patrik Stäbler ...

Obdachlosigkeit : Ein Arzt, der zu den Obdachlosen kommt In Freising ist der Hausarzt Odo Weyerer einmal pro Woche mit seinem Medmobil, einer rollenden Praxis, unterwegs. Er versorgt bedürftige und wohnungslose Menschen kostenlos. SZ Plus Von Gudrun Regelein ...

UNSER KULTURTIPP

Münchner Ausstellung über das jüdische Ehepaar Wolff : Der Architekt und die Aktivistin Helmuth Wolff baute in München Häuser, musste fliehen und wurde in Amsterdam zum Farbfoto-Pionier. Seine Frau Annemie fotografierte im Zweiten Weltkrieg jüdische Menschen und rettete einigen das Leben. Eine Ausstellung erinnert an die beiden. Von Jürgen Moises ...

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