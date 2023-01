Von Martin Bernstein

Seit 115 Jahren lässt die Münchner Polizei Diensthunde für sich arbeiten. Eine lange Zeit - aber nicht lange genug, dass die tierischen Schnüffler mit ihren 200 Millionen Riechzellen nicht noch neue erstaunliche Fähigkeiten im Dienste der Sicherheit in München anbieten könnten. Es gibt Personensuchhunde, so genannte "Mantrailer", die bei Vermissten- und Kriminalfällen im Einsatz sind und Geruchsmoleküle in der Luft noch nach 36 Stunden verfolgen können. Rauschgift- und Sprengstoffspürhunde riechen verbotene Substanzen und helfen bei der Absuche sensibler Bereiche. Auch Geld, das ja bekanntlich nicht riecht, können eigens dafür ausgebildete Diensthunde erschnuppern. Und neuerdings sogar Datenträger.

Datenträger? Gemeint sind tatsächlich Laptops, Festplatten, Mobiltelefone, Speicherkarten. Selbst kleinste Chips findet die erste Datenträger-Spürhündin der Münchner Polizei mit fast hundertprozentiger Sicherheit. Wie sie das genau macht, weiß aber auch ihr Ausbilder und Partner Michael Benoist nicht. In einem Raum in der wohl idyllischsten Polizeidienststelle Münchens, draußen zwischen Moosach und Allach im Naturwunder Angerlohe, haben sie exklusiv für die SZ demonstriert, wie sie mit Zeigestab, Spürnase und Teamwork selbst entlegenste Verstecke aufstöbern (SZ Plus).

Ihr Name ist Moneypenny, "Miss Moneypenny". Die Schäferhündin mit dem Bond-Namen hat jüngst schon einmal Furore gemacht, als sie am Olympia-Einkaufszentrum einen Einbrecher schnappte. Ihr Spezialgebiet aber wird immer wichtiger. Elf Mal binnen sechs Monaten wurde das Schnüffler-Team schon geholt, um versteckte Datenträger aufzuspüren. Ganz oft ging es dabei um den digital verbreiteten Missbrauch von Kindern. Im Kampf gegen diese besonders widerliche Kriminalitätsform sind die Datenschnüffler erstmals zum Einsatz gekommen - zunächst in Sachsen, dann in Nordrhein-Westfalen, seit Mai auch in Bayern. Miss Moneypenny ist Avantgarde. Und wenn nichts dazwischenkommt, wird sie weitere sieben Jahre auf Verbrecherjagd gehen können.

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Nicht mal mehr Yogastudios sind vor der Gentrifizierung sicher Immer wieder werden in München Gewerbeeinheiten zu Wohnungen umgewandelt. Warum das gegen die Wohnungsnot aber kaum hilft. (SZ Plus)

Polizei rettet Hund mit SUP aus der Isar Das Tier war zuvor sechs Meter in die Tiefe ins Wasser gestürzt. Anschließend habe er "keinen Bock mehr auf weitere Experimente" gehabt und musste von einem Vorsprung geholt werden.

St. Maria darf weiter läuten - Beschwerdeantrag abgelehnt In einer Bürgerversammlungen hatten die Ramersdorfer über die "unnötige Lärmbelastung" durch die Glocken der Wallfahrtskirche St. Maria geklagt. Doch die Stadt stellt nach einer Schallmessung klar: Es darf weiter uneingeschränkt gebimmelt werden.

Moshammer-Mörder bleibt in Haft Eine frühzeitige Haftentlassung wäre jetzt theoretisch möglich gewesen. Nun hofft der inhaftierte Straftäter, in den Irak abgeschoben zu werden.

Toter in Münchner Wohnung: Mordkommission ermittelt Ein Freund hatte den 76 Jahre alten Mann nicht mehr erreicht und Alarm geschlagen. In der Wohnung gibt es keine Einbruchspuren.

16-Jähriger klaut Auto, um ins Bordell zu fahren Der Jugendliche aus dem Landkreis Deggendorf beging neben dem Autodiebstahl dabei gleich noch mehrere weiterer Straftaten. Nach seiner Rückkehr stellte er sich selbst der Polizei.

UNSERE EMPFEHLUNGEN

UNSER FREIZEIT-TIPP

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg