Von Julian Hans

Vor 20 Jahren ist Arnold Schwarzenegger in die Rolle des "Kindergarten Cop" geschlüpft, um Verbrechern das Handwerk zu legen. Ganz so spektakulär wie im Hollywood-Streifen geht es in München nicht zu. Aber auch hier hat die Polizei derzeit ein besonderes Auge auf die Kitas. Die Ermittler vom Einbruchdezernat beklagen eine ganze Serie von Einbrüchen in solche Einrichtungen. Besonders betroffen ist der Osten der Landeshauptstadt.

Man sollte meinen, dass in Kitas nicht viel zu holen ist, außer vielleicht ein paar Piratenschätzen mit geringem Wiederverkaufswert für Hehler. Trotzdem seien die Kitas aus anderen Gründen geradezu "ideale Objekte" für Einbrecher, sagt die Polizei: Sie liegen meist im Erdgeschoss, sind wenig gesichert und oft gibt es noch eine dichte Hecke um das Gelände als Sichtschutz. Die Täter können sich sicher sein, dass nachts und am Wochenende niemand da ist. Der Aufwand ist gering und mit etwas Glück sind noch 50 Euro in der Ausflugskasse.

Für die Opfer ist so ein Einbruch doppelt ärgerlich: Oft ist der Schaden an den aufgebrochenen Fenstern und Türen höher als der Wert der Beute. Dazu kommt der Schrecken, wenn die Kinder erfahren, dass "Räuber" da waren. Falls Sie in der Nähe einer Kita wohnen, halten Sie also Augen und Ohren offen. Dazu muss man kein Schwarzenegger sein.

DER TAG IN MÜNCHEN

München macht wieder dicht Die in Berlin beschlossenen Einschnitte treffen Gastronomie, Kultureinrichtungen und Sportvereine hart. Die Stadtpolitik zeigt Verständnis für die Maßnahmen - doch viele Betroffene reagieren verzweifelt.

Das Ende der Teststrecken Im Stadtrat wird heftig über den Erhalt der temporären Radwege diskutiert - auch die grün-rote Koalition ist sich nicht einig.

Keine Leichen, aber viele Hinweise Eine Frau und ihre Tochter verschwinden spurlos, die Ermittler gehen von Mord aus und belasten den angeklagten Ehemann schwer.

Stadt bremst die Neubaupläne für das Uhrmacherhäusl aus Nach dem illegalen Abriss sind die Möglichkeiten des Investors nun deutlich eingeschränkt. Gleichzeitig wird der Rest der Siedlung besser geschützt. Der juristische Streit ist noch lange nicht ausgestanden.

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg