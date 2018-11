28. November 2018, 18:48 Uhr München heute Umdenken beim Plastikmüll / Diesel-Verbot mit Maß / Rätsel um Fischsterben gelöst

Von Bernhard Hiergeist

Seit 20 Jahren leert Alexander Klitnyy die Container von den sogenannten Werstoffstationen in seinen Laster und manchmal explodiert dabei was. Dann muss Klitnyy die Feuerwehr rufen. Lästig ist das, weil es den Betrieb aufhält. Immerhin: Plastik kann nicht explodieren. Darum mag Klitnyy Plastikmüll.

Vielleicht sagen Sie jetzt: Das wüssten wir aber, wenn's im Mülllaster explodiert. In dem Fall kommen Sie nicht drum rum, den Text meiner Kollegin Pia Ratzesberger zu lesen. Sie hat sich auf die Spur des Plastiks in München begeben und ist auf dem Laster von Klitnyy mitgefahren. Um das vorweg zu nehmen: Nein, sie durfte den gigantischen Greifarm nicht bedienen. Auch Journalistinnen und Journalisten dürfen nicht alles. Und ja, die Kollegin hat trotzdem viel Interessantes erfahren.

In ihrem Kommentar schreibt Ratzesberger: Es wäre ein kleiner, aber wirksamer Beitrag, wenn mehr Verpackungen in den Recyclinganlagen ankämen. Wissen Sie, was ein noch kleinerer Beitrag wäre, und dabei noch viel schneller wirksam? Wenn Sie die Container nicht mit Ihrem Auto oder Ihrem Fahrrad zuparken. Das stört Klitnyy bei seiner Arbeit nämlich am allermeisten. Er kommt dann nicht an die Container ran, Greifarm hin oder her. Und kann sie auch nicht leeren.

Ohne Software-Update keine Fahrerlaubnis für Schummel-Diesel Das Verwaltungsgericht hat entschieden: Wer nach dem Dieselskandal nicht nachrüstet, riskiert die Zulassung. Zum Artikel

TU-Forscher lösen Rätsel um tote Forellen in der Isar Schuld an dem mysteriösen Fischsterben ist ein bislang unbekanntes Virus. Zum Artikel

Psychisch kranker Sohn soll Vater erwürgt haben Ihm wird vorgeworfen, auch die Mutter angegriffen zu haben. Vor Gericht geht es auch um die Frage, ob der Mann eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. Zum Artikel

Oberfranken: Bamberg will Tretroller-Pionier werden Die fränkische Stadt hat eine Partnerschaft mit einem US-amerikanischen Unternehmen geschlossen, das sich auf den Verleih von leichten Tretrollern spezialisiert hat. Klingt harmlos, hat es aber in sich. Denn die Roller mit Elektromotor erreichen bis zu Tempo 20. Bislang sind sie in Deutschland verboten. Das Verkehrsministerium arbeitet zwar dran, in Bamberg wollten sie aber nicht mehr mit der Auftragsvergabe warten. Zum Artikel

