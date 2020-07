Fuß im kühlen Wasser, Essen in der Hand: An der Isar findet man viele hübsche Plätze für ein Picknick.

Von Linus Freymark

Nichts geht über ein Picknick im Englischen Garten, das hat schon Monaco Franze erkannt. Ein paar kühle Getränke, etwas Leckeres zu essen, nette Gesellschaft und das alles unter strahlend blauem Himmel. In den vergangenen Jahren hatte das Picknicken seinen Reiz verloren. Aber klar: Die vielen Restaurants und Bars in München lassen einen schnell vergessen, dass für ein gemütliches Beisammensein manchmal auch eine Decke und gute Gesellschaft reicht.

Doch jetzt erlebt das gemeinsame Essen unter freiem Himmel gerade eine - auch corona-bedingte - Renaissance (SZ-Plus), wie man bei einem Streifzug durch die Parks der Stadt beobachten kann: Überall sitzen Menschen auf Decken beisammen und schieben sich Käsewürfel mit Weintrauben in den Mund.

Die ganz harten Wochen sind vorbei, Treffen mit Freunden sind wieder erlaubt und der Sommer zieht die Menschen raus, an die frische Luft. Die perfekte Kombination aus beidem ist das Picknick. Doch wo picknickt es sich in München nun am besten? Im West- oder Ostpark? Am Monopteros im Englischen Garten? Oder doch am Flaucher an der Isar? Meine Kollegen haben für Sie zehn Tipps zusammengestellt.

