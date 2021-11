Wie man an PCR-Tests kommt / E-Scooter in der Isar / Eine Königin zu Besuch

Reinste Routine, die immer begeistert und angetan aussehen muss: Königin Margrethe von Dänemark bei einigen Stationen in München am Freitag, hier im Königsbauhof der Residenz mit Gebirgsschützen.

Von Philipp Crone

Die Königin aus Dänemark erinnert an eine Ein-Mann-Fußballnationalmannschaft. Also Ein-Frau natürlich. Die soll auch Sympathien sammeln für ihr Land und dabei möglichst sympathisch, erfolgreich und identifizierbar sein. Und derzeit sind die dänischen Kicker mit ihrer Bilanz bei der WM-Quali auch ziemlich gut dabei.

Und trotzdem ist so ein Auftritt der Königin etwas ganz anderes. Allein schon, weil bei der 81-Jährigen noch immer alles so mühelos aussieht. Da schreitet sie huldvoll über einen ziemlich stolperigen roten Teppich, lässt Salut-Schüsse über sich ergehen, die manches Ohr betäuben, und schafft es, die Hinweise und Richtungsanweisungen des Gastgebers Markus Söder so elegant zu befolgen, dass man trotzdem deutlich spüren kann, wer hier wirklich Herrin im Haus ist.

So zumindest ist es beim hochoffiziellen Empfang in der Residenz am Freitag. In der Glyptothek, in die sie mit einem Auto-Aufwand von zehn schwarzen Limousinen samt einem Krankenwagen mit Blaulicht kutschiert wird, wird es schon entspannter. Vielleicht auch einfach, weil sie hier als studierte Archäologin mehr Unbekanntes findet als in einer Residenz. Die hat sie ja selbst jeden Tag um sich herum.

DER TAG IN MÜNCHEN

"Das ist immer noch besser als wieder Distanz- und Wechselunterricht" Maskenpflicht, 2G und feste Gruppen: Von den neuen Coronamaßnahmen sind auch Kinder und Jugendliche betroffen. Knapp 1000 unter ihnen sind in München derzeit coronapositiv. Wie gehen die Schulen mit der Lage um? (SZ Plus)

Wie man an einen kostenlosen PCR-Test kommt Für den Abstrich brauchen Kontaktpersonen einen Nachweis, doch das Gesundheitsamt kommt damit nicht hinterher. Und was ist bei Symptomen zu tun oder wenn der Selbsttest plötzlich positiv ist? Eine Übersicht.

Hunderte E-Scooter aus dem Wasser gefischt Elektrische Roller gelten als ein Verkehrsmittel der Zukunft, doch in München landen sie immer wieder in Flüssen und Teichen. Das verursacht Kosten - und hat Folgen für die Umwelt.

Geschwisterpaar soll Impfausweise gefälscht und verkauft haben In den Wohnungen eines 28-Jährigen und seiner 23-jährigen Schwester stellte die Polizei unter anderem Blankoimpfausweise, Stempelkissen und große Mengen Bargeld sicher.

MÜNCHEN ERLESEN

KULTUR ERLEBEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg