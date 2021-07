Von Philipp Crone

Gerade an verregneten Sommertagen wie derzeit ist das ein sehr trauriges Bild: Unterführungen im Zentrum der Stadt, am frühen Morgen. Da sieht man Zeitungsreste, die als Sitzunterlagen dienten, leere Plastikbecher und Flaschen in kleinen Haufen, womit klar ist: Hier haben Menschen den Abend verbracht, die nirgendwo anders hin konnten. Nicht in Klubs, weil die ja noch immer zu sind, aber auch nicht auf Plätze, an die Isar, in den Englischen Garten oder andere Parks, wie sonst zur Zeit immer, weil es eben geregnet hat.

Der Drang des Rausgehens, des sozialen Miteinanders, des Erlebens, er ist so groß, dass man sich lieber in einer Unterführung, unter Brücken oder an überdachten Haltestellen trifft, als zu Hause zu bleiben. Und sich im Zweifel zu ärgern. Etwa darüber, dass in anderen Ländern wieder Klubs geöffnet haben. Also doch zum Feiern nach Österreich fahren, wo in Wien Discos seit dem 1. Juli wieder offen sind? Andererseits könnte man sagen: Immerhin wird nicht mit Tränengas gegen Feiernde vorgegangen in München, wie es in Frankreich schon passiert ist.

Das ganze Draußenleben bleibt eine aufgeladene und emotionale Angelegenheit. Da derzeit keine Lösungen aus dem Rathaus kommen, zumindest keine, die dann auch realisiert werden dürfen, könnte man ja mal ein paar Münchner fragen, die das beruflich machen: Feiern und Ausgehen organisieren. Die haben jede Menge Ideen und Vorschläge (SZPlus).

"Der war außer Rand und Band" Ein Mann soll im Mai 2020 geplant haben, mit einem Auto durch den Bereich zwischen Stachus und Marienplatz zu rasen. Zum Prozessauftakt räumt er die Tat im Wesentlichen ein, bestreitet aber ein islamistisches Motiv.

Mann wird von Straßenbahn erfasst und stirbt Der 73-Jährige sei nach Angaben der Polizei an der Haltestelle Olympiapark West auf die Gleise gelaufen, um die Tram zu erreichen. Dabei erfasste ihn eine andere und verletzte ihn tödlich.

Wie München der Finanzkrise trotzen will Riesengroß klafft das Loch im städtischen Haushalt. Für die grün-rote Koalition ist klar, sie will "sparen und gestalten". Nur wie soll das gehen?

Staatsanwaltschaft fordert 14 Jahre Haft für mutmaßlichen Vergewaltiger im Wolfsmasken-Prozess Der Angeklagte hat bereits gestanden, mit einer Wolfsmaske getarnt ein elfjähriges Mädchen am helllichten Tag überfallen zu haben. Am Dienstag soll das Urteil fallen.

